Le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, est décédé, samedi matin à Rabat, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie. Né le 14 août 1956 à Casablanca, feu Khalil Hachimi s’est très tôt engagé dans le développement des médias et a été, au début des années quatre-vingt, l’un des acteurs de la création et du développement de la communication interculturelle et communautaire en France où il a collaboré dans plusieurs stations de Radio.

Diplômé du 3ème cycle de l’institut de géographie de l’Université Paris I-Pantheon-Sorbonne, il a été chroniqueur, grand reporter puis Rédacteur en chef pendant de nombreuses années de l’hebdomadaire « Maroc Hebdo international » avant de créer, en l’an 2000, « Aujourd’hui Le Maroc », un quotidien francophone généraliste.

En 2007, il a été Président du jury du grand Prix national de la presse avant d’être élu, en 2008, président de la FMEJ (Fédération marocaine des éditeurs de journaux), un poste auquel il a été réélu en 2011.

Feu Khalil Hachimi Idrissi compte à son actif plusieurs publications dont les « Billets Bleus » chroniques marocaines 1994-2000. En 2011, il a été nommé par SM le Roi Mohammed VI, Directeur général de la MAP. Durant l’ère Khalil Hachimi, l’Agence marocaine de presse a connu un grand essor en devenant un pôle public d’informations.

La Nouvelle Tribune exprime ses condoléances attristées à la famille du défunt, ainsi qu’à ses proches et amis.

Puisse Dieu l’accueillir en son vaste paradis.

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons.

LNT

