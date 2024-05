La dimension territoriale est une composante essentielle des politiques publiques de développement durable qui visent la consécration de la justice sociale et la réduction des disparités spatiales, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Invitée à s’exprimer à l’occasion d’une conférence sous le thème « Transition énergétique et développement durable : les nouvelles générations de politiques publiques en action » tenue à l’initiative de l’École Nationale Supérieure de l’Administration (ENSA), Mme Benali a fait savoir que la promotion d’un développement territorial adapté aux spécificités locales passe par des politiques publiques conçues selon une approche participative et concertée avec l’ensemble des parties prenantes aux niveaux central et régional.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la Stratégie nationale de développement durable 2035 qui a été élaborée sur la base de concertations sectorielles (ateliers thématiques) et territoriales (Assises Régionales) et une Consultation Citoyenne (Plateforme électronique: nousahimo.gov.ma), a-t-elle expliqué.

Citant l’exemple du secteur des mines, du transport et de la gestion des déchets, la ministre a fait observer qu’une politique publique dédiée à une métropole n’est pas impérativement adaptée pour une petite commune, d’où la nécessité de prendre en considération les particularités de chaque territoire en vue de pouvoir apporter des réponses appropriées et efficientes.

De son côté, la directrice générale de l’ENSA, Nada Biaz a indiqué que le changement climatique et la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes constituent actuellement des défis de taille qui exigent une réponse collective et coordonnée, fondée sur des politiques publiques innovantes et efficaces.

Dans cette perspective, a-t-elle relevé, cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du 6ème cycle de conférences ministérielles célébrant les 75 ans de l’ENSA sous le signe « Raviver la Mémoire, Construire l’Avenir », constitue une occasion propice pour confronter les idées, partager les meilleures pratiques et mettre en relief des perspectives concrètes pour le pays.

Ce rendez-vous scientifique a vu la participation d’un parterre d’étudiants, de membres du corps professoral, ainsi que de nombreux experts et invités de marque marocains et étrangers.

