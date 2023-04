« Les Objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle de la Province de Midelt : vision globale à réaliser à l’horizon 2035 », est le thème de la 3ème édition de l’Université de Printemps de Midelt, qui se tiendra les 29 et 30 avril dans cette ville, apprend-on auprès des organisateurs.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement, organisé par l’Association Jbel Al-Ayachi, rassemblera des institutions, intellectuels et acteurs du monde de la culture, de l’économie et de l’environnement pour se pencher sur des thématiques liées au développement durable.

Organisée en partenariat avec le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, l’Université Al Akhawayn et des acteurs locaux, régionaux et nationaux, cette rencontre de deux jours vise à « contribuer aux efforts visant à répondre aux défis liés aux sociétés durables, au climat, aux ressources naturelles, à l’eau, à l’environnement et à l’énergie, entre autres, dans le cadre d’une approche qualitative, de sensibilisation et éducative à tous les niveaux ».

L’Université de Printemps s’assigne également pour objectif de faire de la ville de Midelt un modèle dans la poursuite des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, soulignent les organisateurs.

L’événement ambitionne également de contribuer à la valorisation des ressources potentielles de Midelt et de ses environs aussi bien en ce qui concerne l’énergie renouvelable (solaire, éolienne et hydraulique), la forêt, les montagnes et la biodiversité qu’en ce qui concerne le patrimoine culturel, architectural, urbain et immatériel, ainsi que le patrimoine minier et géologique.

Selon ses initiateurs, cet événement créera un dynamisme important à Midelt avec des effets positifs directs sur le plan social, intellectuel, scientifique et économique, à travers l’échange d’expériences et d’expertises entre différents acteurs dans tous les domaines liés au développement durable.

Cette édition sera aussi l’occasion de « lancer un appel à l’appui de la société civile pour l’élaboration d’une vision générale et de propositions innovantes permettant d’atteindre les objectifs de développement durable au niveau de Midelt et de la région de Drâa-Tafilalet ».

LNT avec MAP

