Dans les locaux de l’OMPIC à Casablanca, le Groupe Renault vient de présenter son nouveau né le Dacia Jogger, premier véhicule hybride de sa marque Dacia dont la fabrication sera affectée à l’Usine Renault Group de Tanger à partir du deuxième trimestre 2024.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du directeur-général de Dacia, Denis Le Vot, et du directeur-général de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri.

Avec une capacité de production annuelle allant jusqu’à 120.000 véhicules, ce nouveau projet industriel intègre pour la première fois au Maroc la fabrication d’un modèle hybride et contribue ainsi au renforcement de l’écosystème automobile et à la création de valeur. L’affectation de la production du Dacia Jogger au Maroc sera accompagnée d’un projet de robotisation adapté et soutenu par une trentaine de robots dans les départements tôlerie et montage et d’un programme de formation adaptés pour répondre à la spécificité technologique du véhicule.

Ce programme sera mis en place pour accompagner la montée en compétence des collaborateurs de l’usine, qui bénéficieront de 6.000 heures de formations techniques, au profit de 550 collaborateurs, dans de nouveaux domaines d’expertise tels que la technologie hybride et l’électronique associée à cette nouvelle technologie.

Pour M. Mezzour , l’usine de Tanger sera couronnée d’un nouveau projet industriel intégrant pour la première fois au Maroc la fabrication d’un modèle hybride et contribuant ainsi à l’ouverture de l’écosystème automobile à de nouveaux domaines à forte valeur technologique et à fort impact pour les compétences marocaines.

Et de souligner l’importance de ce projet qui vient conforter l’ambition industrielle du Royaume de réussir la transition vers l’électrification et la mobilité durable et de se positionner en tant que hub automobile le plus compétitif à l’échelle mondiale.

Dans une intervention similaire, M. Le Vot a relevé le rôle extrêmement important que joue le Maroc pour Renault Group, notant que l’usine de Tanger est un pilier dans le dispositif industriel de la marque Dacia et de Renault Group. La fabrication de Jogger à l’usine de Tanger vient apporter une expertise supplémentaire et une montée en qualification significative pour l’ensemble des collaborateurs, a-t-il dit, affirmant que l’usine de Tanger fait preuve d’efficacité sur le plan industriel et ce nouveau modèle vient renforcer et enrichir la success story de la marque Dacia au Maroc.

Pour sa part, M. Bachiri a mis en lumière l’importance de l’industrie automobile qui est au cœur de l’économie nationale, ajoutant que le Maroc est une plateforme industrielle majeure pour le Groupe, dont la production représente 17% des ventes de Renault Group dans le monde. Ce nouveau projet industriel de véhicule hybride, une première dans l’industrie automobile nationale, marque une nouvelle étape dans la fabrication marocaine et renforce notre rôle de locomotive de la filière automobile nationale, a conclu M. Bachiri.

Depuis son lancement en mars 2022 en Europe, Jogger est le premier modèle du segment C de Dacia et réinvente le concept du véhicule familial abordable. Ce modèle polyvalent et robuste proposant jusqu’à 7 places est disponible en motorisations essence, GPL (selon les marchés), Diesel et pour la première fois dans la gamme Dacia, en motorisation hybride.

Jogger Hybrid 140 est caractérisé par une technologie largement éprouvée au sein de Renault Group grâce au développement d’une véritable motorisation hybride multimodes et non d’un simple moteur thermique électrifié.

La fabrication de Jogger, et notamment la version Hybrid 140, à l’usine de Tanger sera portée par la ligne 2 du site industriel qui intégrera un process propre à la technologie hybride, avec une capacité de production allant jusqu’à 120.000 véhicules par an. Le lancement de la production du premier véhicule hybride sur les chaînes de Tanger illustre l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine à laquelle ce projet, piloté par les équipes marocaines d’ingénieurs, conférera un nouvel avantage compétitif fort.

Dotée des meilleurs standards mondiaux et symbole de neutralité carbone sans rejet d’effluent industriel, l’usine de Tanger n’a cessé d’évoluer et de consolider son statut d’usine 4.0 pour rendre son outil industriel plus technologique et performant. Le site tangérois est l’un des piliers de la stratégie industrielle de Renault Group et de la marque Dacia. Elle produit notamment Dacia Sandero, 1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017, dit-on auprès du Groupe.

