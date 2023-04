Le crédit bancaire au secteur non financier (SNF) a enregistré un ralentissement annuel à 5,7% en mars 2023, après une croissance de 6% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ce ralentissement de l’évolution des concours au secteur non financier recouvre la décélération de la croissance des prêts aux sociétés non financières privées de 6,8% à 4,9% et l’accélération de celle des prêts aux sociétés non financières publiques à 33,1% après 21,9%, précise BAM dans son récent bulletin sur les statistiques monétaires.

La progression des prêts aux ménages est restée, pour sa part, quasi-stable à 3,6%, fait savoir la même source.

Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au secteur non financier reflète la décélération de la croissance de ses différentes catégories. Les crédits à l’équipement ont progressé de 5,9% après 6,1% avec un ralentissement de ceux alloués aux sociétés privées de 5,7% à 4,2% et une accélération de ceux aux sociétés non financières publique de 11,4% à 14,3%.

La croissance des facilités de trésorerie a ralenti à 10,2% après 13,1%, reflétant la décélération tant de celles sur les sociétés privées que publiques. De même, la progression des crédits à la consommation a enregistré une décélération passant de 3% à 2,7% et les crédits immobiliers de 2,4% à 2%.

S’agissant des créances en souffrance, leur taux de croissance est passé de 4,6% en février à 5% en mars 2023 et leur ratio au crédit est resté inchangé à 8,7%.

LNT avec MAP

