Le complexe sportif Beaulieu du lycée Lyautey de Casablanca sera officiellement rebaptisé en Centre Sportif Nawal El Moutawakel lors d’une cérémonie lundi 24 juin en présence de l’Ambassadeur de France au Maroc M. Christophe Lecourtier, le directeur du Lycée Lyautey M. Didier Devilard ainsi que Mme Nawal El Moutawakel.

Cet événement intervient en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et suit la journée mondiale de l’olympisme célébrée le 23 juin.

Ce changement de nom s’inscrit dans le cadre du programme Sport et Parité de Terre de Jeux 2024, visant à promouvoir la représentation féminine dans le sport. Les Jeux de Paris 2024 aspirent à devenir les premiers Jeux paritaires de l’histoire, une tradition inaugurée à Paris en 1900 avec la participation des femmes athlètes pour la première fois.

Le complexe, qui comprend une piscine, un gymnase et une salle de musculation, avait été inauguré lors du centenaire du lycée en décembre 2023. Cette initiative vise à honorer Nawal El Moutawakel, célèbre athlète marocaine et première femme africaine, arabe et musulmane à remporter une médaille d’or olympique (Los Angeles, 1984). Elle a marqué l’histoire du sport non seulement au Maroc mais aussi à l’échelle internationale.

Nawal El Moutawakel a débuté la compétition au Lycée Lyautey où elle a été encouragée par son professeur d’arabe Jean-François Coquand, qui est devenu son coach et l’a dirigée vers les courses de haies. Depuis ses débuts, elle a joué un rôle de premier plan dans le domaine du sport, devenant un symbole d’émancipation et d’inspiration pour une génération entière de femmes.

Partagez cet article :