Face à l’extraordinaire solidarité des marocains, l’abnégation des acteurs de santé et des équipes de secours sur le terrain, l’engagement des associations et de toute la société civile, le Maroc et ses forces vives sont confrontés au défi de l’organisation logistique, mais aussi à celui de l’information. C’est sur la simplification de cette information que le collectif Tech4Good Morocco soutenu par l’agence Maya Digital a souhaité, à sa mesure, porter son effort, à travers le lancement de la plateforme i3ana.ma.

Une information consolidée et fiabilisée

i3ana.ma se veut être une plateforme de centralisation et de partage d’informations destinées à faciliter les donations aux victimes du Séisme au Maroc. Son ambition est de simplifier et de fluidifier les dons dans un contexte d’urgence en permettant d’orienter au mieux chaque action et de répondre aux besoins de chacun d’aider à sa mesure.

i3ana.ma mettra aussi en avant un maximum d’initiatives via ses réseaux sociaux dans le but de créer de la visibilité et de mettre en relation les différents acteurs en fonction des besoins.

Une plateforme collaborative et évolutive

« Nous y avons recensé les associations reconnues d’utilité publique, ainsi que les associations locales, les centres de transfusion et les transporteurs identifiés à date. À travers notre plateforme, nous souhaitons créer un lien entre ceux qui souhaitent donner et ceux qui agissent sur le terrain », explique le communiqué de presse.

i3ana.ma est présentée comme un cri de ralliement pour fédérer l’ensemble des forces vives de manière structurée et fiabilisée afin de rationaliser et simplifier l’engagement de tous. « Nous appelons tous les acteurs de la société civile à se manifester pour être référencé et pour faire passer les messages d’urgence à travers la plateforme grâce à un espace dédié », insistent les initiateurs du projet.

Conscient du défi que représente cette plateforme, il s’agira de la nourrir au jour le jour le jour afin d’accompagner aussi bien cette phase d’urgence que la phase reconstruction qui suivra, conclut le texte.

Rappelons que i3ana.ma est une plateforme développée par le collectif Tech4Good Morocco, en partenariat avec MAYADIGITAL.

LNT avec CdP

Partagez cet article :