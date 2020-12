Au cours d’une conférence de presse en ligne, les représentants du Collectif « Maroc des Emergences » ont présenté l’aboutissement de leurs travaux, matérialisé par un « Policy Paper », exposant leur démarche originale de « Recherche-Action », visant à proposer un diagnostic et des orientations pouvant contribuer à l’émergence d’une société marocaine plus inclusive et durable.

Driss Khrouz, professeur en sciences économiques, membre du comité de pilotage et coordonnateur du projet, Manal El Abboubi, chercheuse et coordinatrice de la chaire Innovations Sociales des Entreprises au sein d’Economia-HEM, et Ahmed Benabadji, consultant en stratégie, co-fondateur de l’association Open Village et Open Schools, se sont faits les porte-parole du Collectif de chercheurs, praticiens et membres de la société civile. Celui-ci est né du rapprochement des 2017 de l’association Les Citoyens et du Centre de recherche d’HEM Economia, soutenu par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung puis par la confédération d’ONG Oxfam.

Leur objectif est de comprendre les freins au développement pour proposer des issues innovantes dans une approche d’analyse systémique qui se confronte à la complexité avec la volonté de jeter un pont entre ceux qui décident et ceux qui agissent.

Une première étape a permis établir un « Diagnostic » en établissant les termes d’un discours commun entre chercheurs et acteurs de terrain. Il a fallu ainsi s’entendre sur la notion même de développement et les valeurs d’un projet durable autour des enjeux d’économie, d’écologie, de résilience, et d’inclusivité, puis examiner

les freins et les déficits tant politiques et économiques que sociaux et culturels handicapant le développement au Maroc.

La deuxième étape visait à identifier les « Nœuds », c’est à dire ces points

où s’entrelacent des problématiques multiples qui tendent à se verrouiller si on les attaque de front. Tandis qu’elle peuvent devenir des leviers de transformation dans une approche dynamique de l’action, permettant de recréer de la confiance, de libérer les énergies et, éventuellement, de reconfigurer le système.

La troisième étape de la démarche a porté sur l’identification et le recensement des « Emergences ». C’est ainsi que le Collectif a baptisé les nombreuses expériences originales qui fleurissent dans les failles du système de façon spontanée malgré les contraintes. D’une grande diversité, elles peuvent avoir des vocations multiples : agricole, touristique ou artisanale, environnementale, culturelle ou éducative, liées à la création de produits ou de services. Elles constituent, selon les chercheurs, des « dynamiques d’intérêt collectif, transformatrices, désirées et auto-construites, apportent aux communautés qui les initient des changements qualitatifs significatifs dans le bien être, la création de valeur et le mieux vivre ensemble ».

De ces actions localisées, parfois soutenues par des catalyseurs ou facilitateurs privés ou institutionnels, naissent les énergies qui entraînent des modifications dans les modalités de l’agir et du penser des gouvernants et des citoyens.

« Ce travail n’a pas pour vocation de se présenter comme une solution globale à l’ensemble de la problématique du développement. Il ambitionne de mettre en lumière un champ de potentialités laissées en friche par les politiques traditionnelles de développement où apparaissent des acteurs, des dynamiques, des ressources et des créations de valeurs économiques et sociales ayant la capacité de répondre à bon nombre des enjeux et défis qui se présentent à notre pays », a témoigné M. Driss Khrouz, en présentation de la vue d’ensemble du projet « Maroc des Emergences ».

Manal El Abboubi et Ahmed Benabadji ont par ailleurs partagé leurs expériences propres, marquées par de nombreuses itérations entre le domaine de la recherche et celui de terrain. Ils ont également témoigné de l’impact libérateur des émergences dans des environnements, peu fertiles et parfois hostiles, et leur capacité à améliorer la vie quotidienne, à combler des déficiences en services ou en infrastructures, mais aussi à redonner de la fierté aux communautés qui les portent.

Enfin, ils ont évoqué la réussite de démarches ayant permis de rapprocher certaines de ces émergences avec des acteurs institutionnels, « catalyseurs et facilitateurs » et les clés du succès pour favoriser des systèmes de gouvernance partagée entre des acteurs de terrain autonomes et les acteurs institutionnels.

Fort du potentiel de cette approche, l’enjeu est aujourd’hui celui du changement d’échelle, et de l’identification des prérequis et des mécanismes permettant de passer du stade micro au macro, de l’expérience située à la transformation systémique.

« Nous croyons fermement que cette approche par les exceptions positives trouve sa justification dans la nécessité de mieux articuler les complémentarités entre des politiques supranationales mondialisées, des politiques nationales macroéconomiques et sociales, et des actions citoyennes d’où naissent les capabilités locales », a résumé Driss Khrouz.

Sur la base de son « Policy Paper », document prototype de sa démarche, le Collectif des Emergences entend poursuivre sa double mission : d’une part, le recensement et l’analyse des émergences, et d’autre part, la sensibilisation des décideurs institutionnels, publics et privés, afin de contribuer à orienter les actions économiques, sociales ou politiques vers un meilleur impact en termes d’inclusivité et de durabilité.

Les porte-parole du Collectif « Maroc des Emergences » ont également annoncé la tenue, jeudi 17 décembre 2020 à 9 heures, d’un séminaire digital dédié à l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat social.

Relayé par les médias et les réseaux sociaux, cet événement de restitution et d’échange vise à informer, mobiliser et inspirer une communauté d’acteurs de terrain et de la société civile, de chercheurs et de décideurs des secteurs public et privés, autour des enjeux du développement et de l’approche innovante des émergences.

