Le Coaching Summit revient pour sa 3ème édition sous le thème « Se réinventer professionnellement », du 17 au 21 décembre 2022.

L’événement, qui se déroule 100% en ligne, réunira plusieurs participants et coachs professionnels, pour initier un changement positif et durable durant 5 jours riches en keynotes et masterclasses pratiques et interactives, affirment les organisateurs.

« Le Coaching Summit 2022 est un espace d’introspection, de respiration, de croissance et de projection à la veille d’une nouvelle année. Puisse cette 3ème édition du sommet insuffler un nouvel élan, et connecter aux possibles, aux solutions et aux opportunités » déclare Sanaa Mikou, directrice du cabinet Insight Coaching et initiatrice du Coaching Summit 2022.

En partenariat avec des experts en coaching, nationaux et internationaux ainsi qu’un public de niche en quête d’accompagnement (coachs certifiés, formateurs et thérapeutes, DG, responsables RH ou managers), l’édition de 2022 accompagne les professionnels afin de trouver des ressources pour augmenter leur capacité d’adaptation aux changements.

Cette édition, selon les organisateurs, a également pour objectif de permettre aux professionnels d’explorer des méthodes de coaching innovantes et d’actualité et sortir des sentiers battus, apporter plus de créativité et de plaisir dans leur vie et dans leur entreprise, s’ouvrir à d’autres modes de pensée et faire naître de nouvelles possibilités, etc.

Partagez cet article :