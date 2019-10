PARTAGER Le CMI organise une conférence sur le thème « E-paiement et performance du service public »

Le CMI, acteur majeur du paiement électronique au Maroc en partenariat avec Economie Entreprises Live, plateforme

de débats stratégiques du magazine Economie Entreprises organisent une rencontre placée sous le thème « E-paiement et performance du service public » qui se déroulera le Mercredi 16 Octobre 2019 au Sofitel Jardin des Roses de Rabat.

Cette conférence-débat a été pensée comme une plateforme de formation et d’information entre acteurs de l’administration

publique et experts en dématérialisation des flux financiers afin de débattre des meilleures solutions et pratiques, selon un communiqué du CMI.

La conférence réunira une centaine de dirigeants d’administrations, directeurs financiers et directeurs de Systèmes d’information ainsi qu’une dizaine d’intervenants experts de la dématérialisation des services publics. Dans un contexte de généralisation du service mobile et de l’accès à internet, la révolution digitale est saisie par l’Etat comme une véritable opportunité pour mener au pas de charge la modernisation de ses services, ainsi que l’optimisation de ses coûts, conclut le communiqué.

LNT avec CdP