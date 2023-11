Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu mardi à Casablanca la 151ème session ordinaire de son Assemblée générale.

Cette session, tenue en présence des représentants des autorités locales et d’institutions nationales, des élus ainsi que des acteurs associatifs, a été marquée par l’adoption d’un projet d’avis sur »la mendicité dans la société marocaine », la présentation et la discussion d’un projet d’avis sous l’intitulé: « Les jeunes en situation de NEET (ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation) ». Le Conseil a également tranché au sujet du rapport annuel 2023.

Concernant le phénomène de la mendicité au Maroc, le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Chami a noté que ce projet d’avis concernant le sujet a déjà été discuté lors de la précédente session de l’Assemblée générale du conseil en septembre dernier, indiquant qu’il a été enrichi par les remarques et les suggestions des membres du CESE.

Et de rappeler aussi la tenue, en octobre dernier, de plusieurs réunions avec l’objectif d’associer l’ensemble des composantes et catégories du CESE dans l’élaboration de ses rapports et de ses avis.

De son côté, le président de la Commission des affaires sociales et de la solidarité au CESE, Jaouad Chouaib a précisé que cet avis propose une nouvelle réflexion sur la problématique de la mendicité en conformité avec le respect des droits de l’homme et les dispositions de la constitution, surtout sur le registre du respect des droits sociaux et économiques.

Il a ajouté que cet avis privilégie une approche qui prend en ligne de compte les mendiants ainsi que les victimes de la mendicité et ce, en vue de mieux protéger les personnes précarisées et de favoriser leur réinsertion sociale tout en définissant les peines contre les personnes qui exploitent la fragilité des enfants et des personnes en situation de handicap.

Autre intervenant, Abdelmaksoud Rachdi, membre de la Commission des affaires sociales et de la solidarité au CESE, a souligné que la vision du Conseil en faveur d’une société solidaire sans mendiants repose sur quatre principaux objectifs, à savoir l’éradication de toutes les formes de mendicité infantile, la protection des personnes précarisées contre l’exploitation à des fins de charité, la réhabilitation et la réinsertion des mendiants et enfin la prévention contre la mendicité.

Une démarche qui exige, selon lui, la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation à l’appui des dispositions de la constitution.

Concernant le projet d’avis sur « les jeunes en situation de NEET », le président de la Commission de l’emploi et des relations professionnelles au CESE, Khalil Bensami a affirmé que le rapport relatif à ce sujet a permis de lever le voile sur une catégorie prégnante de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui se trouvent hors du système, ni en éducation, ni en emploi, ni en formation.

Sur un autre registre, Lahcen Oualhaj, président de la Commission d’analyse de la conjoncture économique, sociale et environnementale au CESE, a mis en avant l’importance du choix par le bureau relevant du Conseil du sujet relatif à la modernisation de l’industrie navale au Maroc, soulignant la vitalité de ce secteur et son apport de manière directe et indirecte sur le développement de nombreuses filières et activités économiques.

Et d’assurer que l’industrie navale (civile et militaire) compte parmi les secteurs stratégiques pour l’avenir du Maroc.

LNT avec MAP

