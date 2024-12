Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, mardi à Rabat, la 165è session ordinaire de son Assemblée Générale, présidée par M. Ahmed Reda Chami, président du Conseil.

Cette session a été consacrée à l’adoption du plan d’action des sujets d’auto-saisine au titre de l’année 2025 et à la présentation et discussion du projet d’étude sur « Les défis des PTPE au Maroc : la croissance, la modernisation et le développement », indique un communiqué du CESE. Ainsi, le Conseil a élaboré, sur saisine de la Chambre des Conseillers, un projet de rapport analysant la situation de ces entreprises et proposant des mesures à même de favoriser leur croissance et leur modernisation, précise la même source.

« A la lumière des discussions et des observations formulées par les membres du Conseil, ce projet sera enrichi puis soumis à l’approbation de l’Assemblée générale lors d’une prochaine session ». S’agissant du plan d’action des sujets d’auto-saisine au titre de l’année 2025, le CESE prévoit le renforcement de sa démarche de co-construction, en développant et en élargissant son champ d’écoute et de participation citoyenne, notamment à travers sa plateforme ouchariko.ma.

Le Conseil entend également continuer à travailler sur une nouvelle génération de sujets économiques, sociaux et environnementaux ayant un impact direct sur le citoyen et les entreprises et contribuant à la promotion du statut des femmes et des catégories vulnérables, le soutien aux projets stratégiques du Royaume, et la mise en lumière des secteurs d’avenir et des domaines innovants d’importance stratégique pour le pays. À cet égard, 18 nouveaux sujets ont été approuvés, en convergence avec les propositions des acteurs et citoyens, sur sa plateforme ouchariko.ma. Ces sujets seront examinés dans le cadre d’une auto-saisine.

Pour rappel, le CESE a adopté, en 2024, 11 publications , dont 10 avis en plus de son rapport annuel.

LNT avec MAP

