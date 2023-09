Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi, la 149ème session ordinaire de son Assemblée générale, sous la présidence de Ahmed Reda Chami.

Au cours de cette session, le Conseil a adopté un avis portant sur les mécanismes d’autorisation et de contrôle d’exploitation des ressources naturelles, ainsi qu’un avis sur le cloud, indique le Conseil dans un communiqué, notant que ces deux avis seront publiés incessamment.

Le premier avis souligne que malgré l’existence de plusieurs dispositifs régissant les mécanismes d’autorisation et de contrôle d’exploitation des ressources naturelles, certaines ressources naturelles, notamment l’eau et les carrières, subissent encore des pressions anthropiques croissantes et à des degrés différents dues, notamment, à la surexploitation et l’exploitation illicite et aux différentes formes de dégradation, explique le CESE.

Pour préserver ces ressources naturelles ayant un caractère vital et stratégique pour le futur du pays, le CESE appelle notamment à renforcer la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire y afférent, et ce dans la perspective de la promotion du développement durable, de la sécurité humaine, de la résilience, de l’efficience économique, de la gouvernance et de l’équité sociale.

Pour sa part, le second avis appelle à doter le pays d’une politique dédiée au cloud visant son déploiement et la promotion de son utilisation en vue d’accélérer la transformation digitale et assurer la souveraineté des données, ajoute le communiqué.

Cette session ordinaire a également été consacrée a la présentation et la discussion du projet d’avis sur la participation des citoyen(ne)s, fait savoir le CESE.

LNT avec Map

