Dans le cadre de l’élaboration de son étude sur le phénomène de la mendicité dans la société marocaine, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a lancé une consultation citoyenne, sur sa plateforme digitale (ouchariko.ma) afin de recueillir les perceptions, les avis et les propositions des citoyennes et citoyens concernant sur ce sujet.

Les réponses des participant(e)s à la consultation permettront d’enrichir les analyses et les recommandations du CESE en faveur d’une politique publique alliant droits humains et protection de l’ordre public en vue de la consolidation des principes d’égalité et d’inclusivité, explique le conseil dans un communiqué.

LNT avec CdP

Partagez cet article :