Le Centre Sofia Bensouda a introduit, en exclusivité, au Maroc la technologie Anthea, développée par la société italienne Hakomed et distribuée localement par BeautySB.

Anthea utilise une approche innovante combinant alternance de chaleur et de froid pour proposer une solution non invasive adaptée aux besoins des patients soucieux de leur silhouette et de la qualité de leur peau. Ce dispositif de Thermal Shock Therapy ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine esthétique.

A l’occasion de la présentation de cette technologie, les experts italiens Max Spera et Lucia Cuvini ont exposé les bienfaits de cette approche aux professionnels de la médecine esthétique et aux médias. « Avec ANTHEA, nous franchissons une nouvelle étape dans l’innovation en médecine esthétique au Maroc. Cette technologie ne se limite pas à une simple amélioration de la silhouette ou de la peau, elle s’inscrit dans une approche globale du bien-être, où la science et la précision thermique se mettent au service de la beauté durable » a déclaré Sofia Bensouda.

Cette technologie vise à fournir des solutions sûres et adaptées aux besoins des patients tout en élargissant les possibilités des soins non invasifs. Anthea repose sur des variations thermiques précises pour stimuler les mécanismes naturels du corps, éliminer les graisses localisées, raffermir la peau et améliorer la texture cutanée, souligne Mme Bensouda.

Elle combine deux processus complémentaires : la thérapie par le froid, qui réduit l’inflammation et améliore la circulation sanguine, et la thermothérapie, qui active la production de collagène et renforce l’élasticité de la peau. L’alternance de ces températures entraîne un choc thermique ciblé favorisant le drainage des toxines et améliorant la tonicité cutanée. Les résultats sont visibles dès les premières séances, notamment sur la texture et la fermeté de la peau.

Grâce à un protocole personnalisé, Anthea répond aux besoins spécifiques des patients en matière de réduction de la cellulite, de remodelage de la silhouette ou de rajeunissement du visage, sans recourir à la chirurgie ni nécessiter de temps de récupération, explique Lucia Cuvini.

