PARTAGER Le bien vivre digital, l’initiative éducative d’Orange Maroc…

Il s’agit de la mise en place une palette d’outils proposant des formations et informations pour utiliser la technologie de manière sécurisée et responsable. Un guide des usages positif des écrans a été développé pour répondre aux interrogations communes autour de l’usage des écrans tout en leur proposant de véritables repères sur la base de recommandations de professionnels. Yves Gauthier, DG d’Orange Maroc, explique que la société ‘‘lance à compter d’aujourd’hui une large campagne autour des pouvoirs que nous confèrent le digital et des responsabilités qui en découlent : nous avons tous de grands pouvoirs, nous avons tous de grandes responsabilités’’.

Pour sa part, Sakina El Fares, Directrice Communication et Brand, souligne que ‘‘l’insight de cette campagne s’articule autour des nombreux questionnements que peuvent avoir les parents au moment d’octroyer à leurs enfants leur tout premier téléphone ou tablette. Cette campagne a pour but de promouvoir les pouvoirs du digital sans pour autant occulter les responsabilités pour en faire un usage positif’’.

Mme Zakia Hajjaji, Directrice Communication Corporate chez Orange commente à ce propos : « Notre parti pris est que la technologie soit au service de l’humain. Le numérique a révolutionné nos modes de vie, nous souhaitons apporter informations et éclairages au travers d’une plateforme bienvivreledigital.orange.ma pour que chacun puisse tirer profit de manière positive de la puissance du digital. Nous confirmons au travers de cette campagne notre engagement sociétal d’un d’inclusion numérique pour tous’’.

H.Z