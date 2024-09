Le programme de la 22ème édition du Festival L’Boulevard, prévue du 12 au 15 septembre courant, a été dévoilé, mercredi soir, lors d’une conférence de presse organisée à Casablanca.

L’Boulevard, événement dédié aux artistes en herbe, promet une programmation avec des concerts exclusifs, un marché associatif et créatif et des activités variées, sans oublier l’iconique compétition musicale Tremplin L’Boulevard.

A cette occasion, le directeur du festival, Mohamed Merhari, alias « Momo » a indiqué que L’Boulevard revient cette année avec 4 jours de festivités avec un style musical par jour, mais aussi avec de grands noms à l’affiche tel que Mehdi Nassouli, Aïta Mon Amour, Fehd Benchemssi, Suicidal Tendencies, notant que cela démontre la variété musicale qui fait l’identité de ce festival.

Revenant sur la compétition Tremplin L’Boulevard, M. Merhari a expliqué que cette édition a battu tous les records avec plus de 550 candidatures reçues, dont 433 rien que pour le Rap, ajoutant que 7 groupes de hip-hop, 4 groupes de fusion et 4 groupes pour le metal ont été sélectionnés pour les phases finales.

Le souk associatif réunira cette année une quarantaine de stands, a-t-il poursuivi, notant que le public y retrouvera des associations engagées telles que l’ALCS, Tamaynut ou encore Afrikayna, qui œuvrent depuis dix ans pour l’échange interculturel, le co-développement et la coopération en Afrique.

Invitant les familles à profiter du festival, M. Merhari a souligné que les enfants auront l’occasion de découvrir l’univers de Colokolo, la compagnie emblématique du cirque contemporain au Maroc.

Pour sa part, le co-directeur du festival, Hicham Bahou, a mis en avant la diversité que propose la programmation de cette 22ème édition du festival, notant que les 15 formations sélectionnées pour le Tremplin viennent des quatre coins du Royaume.

Il a, dans ce sens, soutenu que les gagnants du concours auront l’opportunité de suivre plusieurs masterclass durant une semaine, tel que l’écriture, l’expression corporelle, les droits d’auteur et le droit des contrats, faisant part de son souhait de voir les jeunes talents invités à d’autres festivals.

A noter que cette édition rend hommage à Mehdi Laurent Alexandre Farhat, surnommé « Mehdi Metallica », qui a profondément marqué la scène Rock/Metal au Maroc. Sa légendaire Fiat Uno blanche, ornée du nom de son groupe préféré, ses tatouages emblématiques et son soutien indéfectible aux groupes locaux ont fait de lui une figure incontournable pour toutes celles et ceux qui partageaient sa passion. Présent à tous les concerts du genre dès le début des années 1990 à Casablanca, il est devenu un pilier incontesté de cette scène musicale.

Prévues sur la scène du R.U.C, les soirées du festival L’Boulevard seront animées par une pléiade d’artistes et de groupes marocains et étrangers de rap/hip hop, rock/metal, fusion et autres. Il s’agit notamment de DJ Sim-H, Nab Fake, Nayra, Aïta Mon Amour, Guiss Guiss Bou Bess, We Come For War, Orion, Manudigital feat Dapatch et Tarwa N-Tiniri.

LNT avec Map

Partagez cet article :