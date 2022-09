L’Boulevard fête sa 20ème édition cette année après deux ans d’arrêt causé par la Covid19.

Prévue du 23 septembre au 02 octobre, cette édition mettra à l’honneur les groupes marocains pour promouvoir la créativité locale, expliquent les organisateurs.

L’événement connaîtra également la participation de cinq groupes étrangers de renom.

Il s’agit des vétérans du death métal polonais « Vader », le groupe togolais « Arka’n Asrafokor » qui commence à gagner du terrain sur la carte mondiale du métal, le groupe français Psykup, inventeur du « l’autruche core », le groupe de reggae italo-jamaïcain « Alborosie & Shengen Clan » et le groupe français « L’Entourloop ».

Le directeur du festival, Merhari Mohamed, alias Momo, a tenu à souligner que L’Boulevard a choisi pour cette édition de miser sur les talents marocains qui ont souffert de la crise sanitaire. Et de préciser que la 20ème édition reste fidèle à la vocation du festival avec notamment le Tremplin L’Boulevard, programmé du 23 au 25 septembre.

Il est à préciser que le comité a reçu un total de 273 dossiers, seuls 17 groupes et artistes ont été retenus (9 en rap/hip hop, 4 en rock/metal et 4 en fusion et autres musiques actuelles).

De ces groupes, il n’en restera que six, soit deux gagnants par catégorie, que l’audience pourra retrouver du 30 septembre au 2 octobre, en première partie des têtes d’affiche programmées lors du second week-end de L’Boulevard.

Prévues sur la scène du R.U.C, les soirées seront animées par une pléiade d’artistes et de groupes marocains de rap/hip hop, rock/metal et fusion et autres. Il s’agit notamment de Deep Scar, Haoussa, Mizane, Hasba Groove, Ribab Fusion, Iguidir, L’Morphine, Dollypran, Mobydick, El Grande Toto, Hold The Breath, Betweenatna, Jubantouja, ou encore Hoba Hoba Spirit.

Parallèlement au festival, L’Pitch, rendez-vous incontournable de L’Boulevard depuis 2017, permettra au public, petits et grands d’aller à la rencontre d’actrices et d’acteurs culturels, et à ces derniers de se réunir. Si les deux premières éditions avaient pour but de faire connaître les initiatives et projets artistiques et culturels à Casablanca et dans la région, la troisième et celle de cette année œuvrent à faire médiation auprès du jeune public, expliquent les organisateurs.

Ainsi, une dizaine de professionnels de la culture, mobilisés pour l’occasion, accompagneront des groupes de jeunes de 14 à 22 ans, dans l’objectif de leur présenter les étapes de montage d’un festival et les métiers qui concourent à sa mise en place.

Le festival organise également des visites pédagogiques au profit de jeunes scolaires. En coordination avec les maisons de jeunesse de la commune de Hay Hassani, où se situe le stade du R.U.C, les responsables du festival reçoivent chaque année près de 200 jeunes pour leur faire découvrir les métiers liés à la scène, à la communication, à la culture et à l’événementiel de manière plus générale.

Les jeunes visiteurs rencontrent également les organisateurs et les artistes présents, afin de mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement de l’événement organisé dans leur commune, et prennent part aux ateliers organisés en marge du festival, soulignent les organisateurs.

