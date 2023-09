Les organisateurs du festival de musique urbaine L’Boulevard ont dévoilé, lundi à Casablanca, le programme de la 21ème édition, qui se tient du 15 au 24 courant avec la participation de 39 groupes, dont 5 venant de l’étranger.

Lors d’une conférence de presse, donnée par les fondateurs du festival, Merhari Mohamed et Hicham Bahou, il a été annoncé notamment la participation du groupe malien « Tinariwen », maître incontesté du blues touareg, « Decapitated » groupe polonais de style métal extrême, le groupe algérien de rock gnawa « Djmawi Africa », le rappeur franco-algérien Tif et l’artiste palestinienne Rasha Nahas.

« La programmation de cette année touche divers gouts et différentes confessions musicales. Nous avons l’immense plaisir d’accueillir le fameux groupe malien Tinariwen qui se produit pour la première fois à Casablanca, d’autant plus qu’il y a une génération de groupes du Sud-est du Royaume qui s’intéresse à ce genre de musique, à savoir le blues touareg », a précisé Hicham Bahou.

Les artistes marocains ne sont pas en reste. En tête d’affiche, le retour sur la scène musicale du groupe « Ganga Vibes », en plus de la participation du rappeur Shobee, des groupes Chikno, Old School, DJ Zulu Nawfel, Minerva, DIIB, Lazywall, Thrillogy, The Leila, Meteor Airlines, entre autres.

« Afin de promouvoir la créativité locale, telle est la vocation de L’Boulevard, nous avons invité également des groupes de jeunes artistes peu connus, et ce dans l’objectif de les mettre en avant », a souligné M. Merhari.

Comme à l’accoutumée, L’Boulevard donnera la chance aux artistes émergents pour montrer leur talent à travers la compétition Tremplin. Cette compétition rassemble une sélection préalable de groupes et artistes, choisis par un jury composé de musiciens et de professionnels de l’industrie musicale.

Pour cette 21ème édition, notent les organisateurs, le comité a reçu un total de 281 dossiers de candidature : 236 dans la catégorie rap/hip hop, 12 dans la catégorie rock/metal et 33 dans la catégorie fusion et autres musiques. Quinze groupes et artistes, originaires de Casablanca, Azilal, Agadir, Tiznit, Marrakech, M’hamid El Ghizlane et Rabat, ont été retenus après délibérations. Pendant trois jours, ces jeunes musiciens se produiront devant le public, et le jury distinguera deux groupes ou artistes par catégorie, leur offrant ainsi une opportunité de transition, d’une pratique amateure vers une professionnalisation de leur musique.

Au menu également de cette édition, le « Souk », un marché éphémère qui se tient en parallèle du festival et de ses prestations musicales. Pour cette 21ème édition de L’Boulevard, le Souk accueillera plus d’une trentaine de stands et d’exposants.

« Le Souk, qui accueille cette année de nouveaux exposants, notamment des associations, des artistes et des créateurs, a également sa propre scène et programmation musicale. Celle-ci a pour vocation d’offrir aux jeunes talents une tribune pour exprimer leur art et permet au public de découvrir de près des groupes et des musiciens émergents », explique, à ce titre, M. Bahou.

En plus, la 21ème édition de L’Boulevard prévoit des activités de sensibilisation, notamment une action baptisée « Souk Rassek », un dispositif de médiation et de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, en partenariat avec l’équipe de l’association 4S, outre des visites pédagogiques et des formations.

Lors de cette conférence de présentation de la 21ème édition de L’Boulevard, les organisateurs ont, par ailleurs, insisté sur le renforcement de la sécurité du festival. « Nous avons beaucoup travaillé cette année sur le volet renforcement de la sécurité du festival. A cet effet, plusieurs réunions de coordination et de préparation ont été tenues avec les autorités concernées », a indiqué M. Merhari.

LNT avec Map

