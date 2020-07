PARTAGER L’aviation accessible à tous, une immersion virtuelle dans l’univers de l’aéronautique

Ce mardi 28 juillet de 15h00 à 17h00, la Fédération Léo Lagrange et Boeing s’associent pour proposer à plusieurs dizaines d’adolescent.e.s de toute la France une immersion virtuelle, interactive et ludique dans l’univers de l’aéronautique. Cet événement constitue un virage dans le partenariat qui lie Léo Lagrange à Boeing depuis 2015 alors que les deux acteurs poursuivent leurs efforts pour sensibiliser un maximum de jeunes aux métiers de l’aéronautique, dans le respect de la distanciation sociale, selon un communiqué.

Ce temps de découverte des métiers se fera sur une plateforme en ligne où pourront interagir en direct des adolescent.e.s de 11 à 15 ans avec deux ingénieurs de Boeing France, le tout animé par des animateur.rice.s Léo Lagrange. Les échanges seront rythmés par des vidéos sur l’histoire des grandes découvertes aériennes (des premiers avions aux défis technologiques de demain), des quizz sur les nouvelles technologies ou encore des séances de questions/réponses autour des grands métiers du secteur aéronautique.

Cette initiative innovante s’inscrit dans le cadre du dispositif « Hub Léo » et du partenariat entre la Fédération Léo Lagrange et Boeing qui fête ses cinq ans cette année.

Le Hub Léo, un programme innovant à destination des adolescent.e.s

Programme d’animation à destination des collégien.n.e.s (11-15 ans), le Hub Léo favorise l’émancipation des jeunes, l’autonomie et l’ouverture au monde. Il existe aujourd’hui 43 Hubs Léo sur tout le territoire qui accueillent régulièrement près de 1 600 adolescent.e.s. Ces Hubs Léo sont des espaces qui s’intègrent au sein d’une structure existante (accueils de loisirs, centres sociaux…), et qui permettent aux adolescent.e.s d’avoir un lieu pour se retrouver et participer à des activités variées. Ces activités sont spécialement adaptées à leurs centres d’intérêts avec notamment des ateliers médias, de la découverte numérique, du sport, des activités culturelles et artistiques ou encore de la découverte des métiers.

C’est sur ce dernier aspect que le partenariat entre la Fédération Léo Lagrange et Boeing s’est particulièrement développé. Partant d’une volonté commune de casser les déterminismes qui sont à l’œuvre dans les choix d’orientation professionnelle des jeunes, les deux organisations se sont associées pour proposer des activités ludiques de découverte des métiers, à commencer par ceux de l’aéronautique, selon le communiqué de presse.

Le Hub métiers, un programme de découverte varié et interactif

Le Hub métiers est né de cette volonté commune qui s’est traduite par la mise en place d’animations autour de la découverte des métiers : visites d’entreprises, rencontre avec des professionnel.le.s, défis annuels ou encore ateliers de simulateurs de vol.

Depuis 2015, ce partenariat a ainsi permis :

À plus de 200 jeunes de visiter des sites industriels de fournisseurs de Boeing et de rencontrer des professionnel.le.s du secteur aéronautique

D’organiser cinq séjours « Hub sous les Etoiles » rassemblant à chaque fois en moyenne 250 jeunes en camping au bord de l’océan

De permettre à des dizaines d’adolescent.e.s et d’animateur.rice.s de s’initier chaque année à un outil technique (imprimante 3D, makeymakey, kit aéronautique…)

Malgré la crise sanitaire, un partenariat qui s’adapte et se réinvente

Ce mardi 28 juillet, c’est ainsi une activité complètement inédite qui sera mise en place pour permettre aux jeunes de toute la France de continuer à découvrir de manière ludique les métiers de l’aéronautique tout en respectant les contraintes liées à la crise sanitaire actuelle.

Y participeront des ados de trois Hubs Léo : le hub de Margny-Les-Compiègne dans l’Oise, le Hub de Mallemort dans les Bouches-du-Rhône, et le nouveau Hub d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

Ces hubs seront également rejoints par des adolescent.e.s participant à « Collèges Ouverts », dispositif ludo-éducatif lancé cet été par la Fédération Léo Lagrange avec la Métropole de Lyon. Plusieurs jeunes, accompagné.e.s de leurs animateur.rice.s, pourront ainsi se connecter depuis les collèges Pierre Valdo et Henri Barbusse à Vaulx-en-Velin, et depuis le collège Raoul Duffy à Lyon.

Jean-Marc Fron, Directeur Général de Boeing France, a déclaré « Notre projet éducatif avec la Fédération Léo Lagrange favorise la cohésion sociale, la diversité et l’égalité des chances, des valeurs qui sont chères au groupe Boeing. L’événement virtuel de ce jour démontre notre capacité à se réinventer et à proposer des activités innovantes dans un contexte inédit. C’est une nouvelle étape de notre partenariat avec Léo Lagrange qui s’ouvre, toujours au plus près des jeunes et de leurs besoins. »

LNT avec CDP