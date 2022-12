Mahi Binebine investit les murs de L’Atelier 21, du 7 décembre 2022 au 7 janvier 2023, pour ce qu’il précise être sa dernière exposition individuelle au Maroc.

Intitulée « Pas de deux », cette exposition consacre l’intimité de l’artiste avec la peinture depuis plus de trente ans.

Comme l’explique Olivier Rachet, l’auteur du texte d’introduction du catalogue d’exposition, il existe dans les œuvres de Mahi Binebine « une seule et même histoire qui se raconte d’un espace à l’autre, faite de séparations, d’exils, de corps-à-corps fermes, mais aussi de réconciliations, d’enlacements et de fraternités retrouvées. La thématique si chère à l’artiste de l’enfermement n’est jamais loin, mais elle se déplace aujourd’hui sur le plan de la technique, à travers des milliers de clous construits artisanalement à partir de bois. Si l’on s’approche des bas-reliefs dans lesquels ces clous apparaissent, on pourra observer qu’ils ressemblent étrangement à des crayons, comme si le souci de la narration reprenait toujours le dessus».

Né en 1959 à Marrakech, Mahi Binebine s’installe à Paris en 1980 pour y poursuivre ses études de mathématiques qu’il enseigne pendant huit ans, avant de se consacrer à l’écriture et à la peinture. Il s’installe à New York de 1994 à 1999 puis revient sur Paris qu’il quitte en 2002 pour rentrer à Marrakech.

Les œuvres de Mahi Binebine ont intégré de nombreuses prestigieuses collections dont celle du Guggenheim Museum (États-Unis), de l’Institut du monde arabe (France), de la Deutsche Bank (Allemagne), de la Fondation Kamel Lazaar (Tunisie) et du Musée Bank Al Maghrib (Maroc).

