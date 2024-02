L’Atelier 21 a été choisie pour participer à la 5ème édition de la foire d’art contemporain africain 1-54, qui se tiendra à La Mamounia, Marrakech, du 8 au 11 février 2024.

La foire internationale 1-54, dédiée à l’art contemporain africain et à sa diaspora, est une référence majeure avec des éditions annuelles à Londres, New-York, Marrakech, Paris et Hong-Kong. Elle offre une plateforme unique pour le dialogue et l’échange entre les galeries du continent africain et du monde entier, mettant ainsi en lumière la scène artistique africaine à l’échelle mondiale.

A travers sa participation à cet événement prestigieux, l’Atelier 21 joue ainsi un rôle clé dans la promotion et la reconnaissance de l’art contemporain de l’art contemporain africain.

Les artistes exposés incluent Moustapha Baïdi Oumarou (Cameroun), M’barek Bouhchichi (Maroc), Mohamed El baz (Maroc) et Hamid Nii Nortey (Ghana).

Les œuvres expriment des perspectives variées, allant de la communion entre l’homme et la nature à l’exploration du corps humain, en passant par des réflexions sur un monde en déflagration.

