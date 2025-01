Le Maroc a franchi une étape dans son ambition de devenir un hub régional de l’innovation financière avec la création officielle de l’Association Morocco Fintech Center (MFC). L’assemblée générale constitutive de cette association s’est tenue au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat, en présence de plusieurs acteurs publics, privés et académiques, témoins de l’engagement collectif en faveur du développement des technologies financières.

Parmi les participants figurent des institutions nationales telles que le ministère de l’Économie et des Finances, représenté par Nadia Fettah Alaoui, et le ministère de la Transformation Numérique et de la Réforme de l’Administration, représenté par Amal El Fallah Seghrouchni. Étaient également présents des responsables de Bank Al-Maghrib, de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, ainsi que des représentants du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, de TAMWILCOM et de l’Agence de Développement du Digital.

L’initiative a également bénéficié du soutien d’acteurs académiques tels que l’Université Al Akhawayn et l’Université Mohammed VI Polytechnique, ainsi que de grandes entreprises du secteur financier et technologique, dont Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, CDG Invest et HPS.

Une vision pour un écosystème collaboratif

Le Morocco Fintech Center a pour objectif principal de devenir un guichet unique pour les startups du secteur des technologies financières. Son rôle inclut l’accompagnement des fintechs à travers des programmes de développement, la simplification des démarches réglementaires et l’amélioration de l’accès au financement. En parallèle, l’association vise à promouvoir un environnement collaboratif propice à la recherche et à l’innovation, tout en facilitant les partenariats nationaux et internationaux.

Lors de la première réunion de son Conseil d’administration, présidée par Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, le MFC a nommé Mustapha Lahlali au poste de Directeur Exécutif. Un Comité de Suivi a également été formé pour accompagner le directeur dans ses missions. Par ailleurs, le Conseil a défini les priorités stratégiques de l’association, établi son budget et fixé les contributions de ses membres.

Les membres fondateurs ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour accélérer le développement d’un écosystème national des fintechs, qui soit à la fois compétitif et ouvert sur les marchés régionaux et internationaux. Cet engagement vise à positionner le Maroc comme un acteur clé de l’innovation financière en Afrique, tout en répondant aux besoins croissants d’une économie numérique en pleine expansion.

LNT avec CdP

Partagez cet article :