L’Association des Lauréats de l’Université Al Akhawayn (AAA) a annoncé le lancement d’une plateforme numérique, aaa.aui.ma, conçue pour renforcer les liens entre les diplômés et promouvoir la collaboration au sein de sa communauté. Ce portail vise à encourager le partage de compétences, à stimuler les projets entrepreneuriaux et à favoriser des interactions professionnelles et personnelles, explique l’université dans son communiqué.

La plateforme offre des fonctionnalités variées, comme un annuaire des lauréats, un portail d’emploi, des espaces de réseautage géolocalisés et thématiques, ainsi qu’un calendrier d’événements locaux et internationaux. Elle permet également aux utilisateurs d’accéder à des forums collaboratifs et à des offres exclusives réservées aux membres.

« Le lancement de cette plateforme marque une avancée majeure pour notre réseau. Elle incarne un espace de collaboration et de partage, conçu pour renforcer les liens entre les lauréats et répondre à leurs aspirations professionnelles et personnelles », a déclaré Hamza EL MERAY, Président de l’Association des Lauréats de l’Université Al Akhawayn.

Pour Taha Benazoun, responsable des communications et du numérique, la plateforme représente un écosystème interactif destiné à maximiser l’impact de la communauté des lauréats.

Outre ses services aux membres, la plateforme ouvre des opportunités aux entreprises et recruteurs, en leur offrant un accès direct à un réseau de talents diversifiés.

