PARTAGER L’ASMEX signe un partenariat avec son homologue ivoirienne

À l’occasion de la Journée de l’Afrique, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a initié un partenariat avec l’Association des Exportateurs de Côte d’Ivoire « APEXCI ».

L’Afrique a célébré hier, le 25 mai sa journée mondiale, anniversaire de la signature des accords de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), le 25 mai 1963.

Si cette journée est devenue une tradition fortement enracinée dans l’ensemble des pays africains, puisqu’elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique, elle est célébrée cette année dans un contexte de bouleversement mondial engendré par la pandémie du Corona Virus qui a frappé la planète.

Cette crise sanitaire a généré avec elle une crise économique sans précédent dont les contours peuvent redessiner les pouvoirs économiques mondiaux actuels.

Dans ce sens, le continent africain dispose plus que jamais de tous les atouts qui lui permettront de s’ériger en tant que puissance économique régionale. Le lancement de la Grande Zone Africaine de Libre Echange « ZLECAf » est un pas qui mérite d’être accéléré pour créer un espace global de croissance économique qui favoriserait la création d’emplois pour la population du continent.

Le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, a été précurseur dans le développement de son partenariat avec plusieurs pays africains frères et amis.

Notre pays est le premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le deuxième dans le Continent. L’Association Marocaine des Exportateurs « ASMEX » s’inscrit dans cette dynamique et se mobilise pour créer des espaces d’échanges et de partenariat visant à développer et renforcer les échanges commerciaux et le partenariat entre les opérateurs économiques marocains et leurs homologues africains.

Dans ce cadre, elle a initié en partenariat avec l’Association des Exportateurs de Côte d’Ivoire « APEXCI », la création d’une association africaine du commerce extérieur. Cette organisation se veut un cadre d’accompagnement et d’orientation des opérateurs économiques africains pour saisir les opportunités dont regorge le continent pour un développement économique harmonieux.

