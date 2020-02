PARTAGER L’ASMETS va réaliser une étude sur les titres-restaurants au Maroc

L’Association Marocaine des Emetteurs de Titres de Services – ASMETS – a été récemment auditionnée par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques – OCDE – dans le cadre d’une étude sur les titres sociaux et en particulier les titres- restaurant et alimentation dans le monde.

Les titres-restaurant, introduits au Royaume du Maroc en 2003 sous la dénomination de ‘’Bons Repas’’, répondent à un besoin social bien identifié : celui de la restauration des salariés pendant leur journée de travail. Ils sont une alternative pour les entreprises qui ne peuvent pas mettre en place de restaurants d’entreprise. Ils sont octroyés par les employeurs de manière égalitaire et donnent accès aux salariés à un réseau de commerces dédiés à l’achat de produits alimentaires ou de prestations de restauration.

Nés il y a plus de 50 ans en France, et présents aujourd’hui dans plus de 40 pays, les titres-restaurant présentent des avantages sociaux et économiques qui bénéficient quotidiennement à plus de 50 millions de salariés dans le monde.

L’étude de l’OCDE s’attachera principalement à mettre en avant les impacts économiques et sociaux de ces titres sur le développement local et la lutte contre l’économie informelle dans une perspective de croissance inclusive.

Le Royaume du Maroc est l’un des 7 pays choisis pour des missions de terrain approfondies avec la Belgique, le Brésil, la France, le Mexique, la Roumanie et la république tchèque.

Dans ce cadre, les experts de l’OCDE sont allés à la rencontre des parties prenantes du système au Royaume du Maroc :

• Ministères de tutelles qui impulsent cette politique sociale ;

• Administrations qui gèrent et contrôlent le dispositif ;

• Représentants des employeurs qui financent les titres pour leurs salariés dans le cadre du dialogue social et représentants des salariés qui reçoivent et utilisent les Bons Repas pour régler leurs déjeuners.

L‘ASMETS a pu échanger avec l’OCDE sur sa vision des titres sociaux, en particulier le système des Bons Repas au Royaume du Maroc, en vue des recommandations à élaborer dans le cadre du rapport OCDE sur ce sujet.

LNT avec CdP