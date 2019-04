PARTAGER L’Argentin Esteban Guerrieri remporte la 1ère course du « FIA WTCR Race of Morocco » 2019

Le pilote argentin Esteban Guerrieri a remporté, samedi à Marrakech, la course 1 du « FIA WTCR Race of Morocco » 2019, première étape de la Coupe du monde WTCR, disputée sur le circuit international Moulay El Hassan.

Parti en pole position, Guerrieri, à bord de sa « Honda Civic Type R TCR », a su résister jusqu’à la fin à la pression de son dauphin du jour, le Suédois Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR) au virage 1, conservant son avance et sa première place durant les 18 tours de cette course.

La 3ème position du podium est revenue à l’Argentin Nestor Girolami à bord de sa « Honda Civic Type R TCR ».

Quant au pilote marocain Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR), il a manqué de réussite lors de cette première course: le champion national et le pilote néerlandais Tom Coronel « Cupra TCR » se sont accrochés dans le premier tour.

LNT avec MAP