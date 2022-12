Riche et inspirante, l’aventure de la Banque Of Africa (BOA) aux côtés des jeunes porteurs de projets innovants, reste un cas d’école. Idem pour sa contribution dans la promotion de l’entreprenariat, en tant qu’activité génératrice d’investissements et de revenus, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.

À travers cet engagement, le Groupe BOA ambitionne justement de susciter l’innovation, la créativité et l’intelligence collective. De quoi instaurer une culture entrepreneuriale auprès des jeunes en mesure de répondre à des problématiques socioéconomiques en utilisant l’entreprenariat comme vecteur de développement.

D’ailleurs, il est important de souligner que cette forte mobilisation du Groupe BOA en la matière ne date pas d’aujourd’hui. Loin de là. Déjà dès 2009, le Groupe avait lancé l’Observatoire De l’Entreprenariat (ODE), une structure dédiée aux services non financiers en faveur de l’entrepreneur. Cette plateforme est basée sur un écosystème intégré d’une soixantaine de partenaires publics et privés.

Elle comprend aussi des universités, les CRI, l’OFPPT, les médias, les experts, les associations professionnelles…

Sur cette base, il a été procédé à la mise en place d’un site internet regroupant l’ensemble de l’information financière et extrafinancière. Par la même occasion, un ensemble de formations certifiantes et personnalisées a été mis en place en partenariat avec la communauté universitaire. Par la suite, l’offre des services non financiers a été enrichie par des modules de mentorat et des cycles de Networking.

À partir de 2018, il a été procédé, dans le cadre d’une stratégie de territorialisation avancée, à la signature de conventions avec l’ensemble des CRI, initiation d’Appels à manifestation d’intérêt pour soutenir des TPE et des coopératives dans l’Oriental, le Sous et déploiement du réseau d’incubateur, Blue Space, visant, en gestion directe ou en co-gestion, à identifier les TPE à fort potentiel et les accompagner pour maximiser leur impact en région. En fin, un accord a été signé avec les CRI et les universités partenaires en vue d’animer les Cités de l’Innovation Régionales.

Comme base à la constitution d’un écosystème dédié à l’entreprenariat, l’ODE a entamé, dès janvier 2013, un cycle de conférences régionales dédiées aux entreprises. L’objectif est de proposer un concept agile pour les TMPE, les grandes entreprises, les MRE…ainsi qu’aux acteurs de l’écosystème, tout en informant les entrepreneurs sur des sujets d’actualités. Les porteurs de projet disposent alors d’un one stop shop réunissant experts, autorités, banquiers, professionnels…afin d’échanger autour de leur concept.

En tout, plus de 50 conférences ont été tenues depuis 2013 à travers les 12 Régions du Royaume. Plus de 10 000 participants y ont pris part.

Dans la même lignée et pour faire bénéficier les PME d’un accompagnement sur mesure, le Groupe BOA a créé le Club PME. Ce concept innovant vise à favoriser le développement commercial des PME via un renforcement des compétences professionnelles. Le bilan fait état de 19 promotions formées, plus de 300 chefs d’entreprises certifiés, plus de 2 000 heures d’accompagnement et 14 modules par cycle de formation. Pour ce qui est de l’accompagnement des TPE et du développement des territoires, le Groupe BOA a mis en place le Club de l’Entreprenariat. Cette initiative intégrée offre ainsi le mentorat et le networking dans plusieurs régions du Maroc.

La 1ière édition, lancée en 2017, a été déployée sur la base du programme ‘‘Business Edge’’, développé par la SFI, filiale de la Banque Mondiale.

Sur la base d’une plateforme digitalisée, la 2ème édition, initiée en 2019 avec le groupe IGS et sa filiale Supemir, a permis de maintenir le rythme d’accompagnement durant toute l’année 2020.

L’impact a été immédiat pour les TPE, soit 60% ayant vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40% et plus à l’issue de la 1ière année de formation. Le nombre de TPE accompagnées dans le cadre de cette initiative s’est élèvé à 3 500. Plus de 500 emplois ont été créés et 12 Régions ciblées. Concernant l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, le Programme d’Open Innovation Territorial se veut un programme récurrent d’innovation et de créativité basé sur des challenges régionaux et nationaux rassemblant l’ensemble des startupers.

Porté par la Banque et ses partenaires universitaires et encadré par des mentors et experts métiers, Smart Bank a pour but de récompenser par des Trophées les meilleures idées de projet en foction des thématiques fixées par la BOA et ses partenaires. Les projets à fort impact ont la possibilité de rejoindre l’un des incubateurs du Réseau Blue Space. Ce programme a permis ainsi l’accompagnement de 120 projets. 15 000 étudiants sont sensibilisés annuellement à l’entreprenariat. 10 CRI et 8 universités ont contribué à la mise en œuvre du programme Smart Bank By BOA. Pour rappel, Blue Space est un concept unique dédié aux startupers depuis la conception à la création de leurs startups dont les Fintechs, en partenariat avec des écoles et des universités. A travers ces incubateurs, BOA forme, informe, coach, aide à la recherche de financement et met un écosystème à la disposition des jeunes startupers et porteurs d’idées. Le concept a permis la mise en place de deux incubateurs fonctionnels et l’accompagnement, en co-gestion, de 5 Cités d’Innovation Régionales.

Autrement dit, la promotion et le soutien à l’acte d’investir et d’entreprendre émane visiblement d’une forte conviction du Groupe BOA. Celle-ci reste parfaitement inscrite dans la vision du Souverain Mohammed VI à faire de l’entrepreneuriat un levier vers la prospérité et la résilience en intégrant toutes les parties prenantes.

Hassan Zaatit

