Sanad-CNSS-CIMR : Une nouvelle assurance maladie complémentaire pour les retraités

Sanad Assurances lance en coopération avec la CNSS, « Santé Chamil », une assurance maladie complémentaire destinée aux retraités de la CMIR bénéficiant déjà de l’assurance maladie obligation de la CNSS (AMO).

« Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration des équipes du groupe AFMA, celles de la CNSS, de la Sanad et de la CMIR », a souligné Khalid Cheddadi, Président Directeur Général de la CIMR, lors de la conférence de lancement organisée lundi 3 février 2020. Et d’ajouter : « Ce partenariat qui profite aux assurés de la CNSS et de la CIMR confirme notre volonté d’offrir à nos assurés la meilleure qualité de service ainsi qu’un livre de couverture des frais médicaux engagés élevé. »

Santé Chamil constitue une première sur le marché marocain. C’est une assurance à laquelle on souscrit dès la retraite, sans limite d’âge. Cette couverture complémentaire inclue également les conjoints ainsi que les enfants à charge, et offre à l’assuré liberté et souplesse pour choisir les prestataires de soins au Maroc et à l’étranger.

« Le partenariat, que nous initions aujourd’hui avec Sanad Assurances et la CMIR, confirme notre volonté d’offrir le meilleur à nos assurés. Par ce partenariat, nous atteignons deux objectifs. D’abord, l’amélioration significative du taux de remboursement des frais engagés par nos assurés communs en réduisant au maximum le restant à leur charge. Ensuite, la mise en place d’un service de qualité à travers le guichet unique, qui évite à nos assurés communs de s’adresser à la fois à la CNSS et à Sanad Assurances », a affirmé Abdellatif Mortaki, Directeur Général par Intérim de la CNSS.

En effet, ce nouveau produit se démarque par son processus simplifié et son guichet unique. Plus besoin que l’assuré dépose le même dossier deux fois dans deux lieux distincts, ni d’attendre deux remboursements de deux organismes différents.

L’assuré dépose ainsi son dossier chez son agence CNSS et perçoit son remboursement de la part de Sanad Assurances directement sur compte bancaire en une seule fois, explique le management de Sanad.

M. Mortaki s’est dit honoré de ce projet et espère qu’il représentera un premier pas vers de nouvelles perspectives de partenariats pour le développement de l’Assurance Maladie Complémentaire à l’AMO-CNSS, avec d’autres organismes oeuvrant dans le domaine de l’assurance des personnes.

Il est à noter que « Santé Chami » couvre les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation médicale ou chirurgicale, les frais de soins dentaires et la maternité.

AFMA, étant le courtier qui s’occupe de la commercialisation de la Santé Chamil et de la relation avec l’assuré depuis la souscription et jusqu’au suivi des remboursements, a mis en ligne un lien dédié sur sa plateforme web www.afma.ma/chamil. L’adhérent peut ainsi suivre ses dossiers maladie en ligne à travers l’application mobile AFMA.

A. Loudni