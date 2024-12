Dans le cadre de la stratégie Digital Morocco 2030, le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA), en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et Maroc Numeric Cluster (MNC), annonce le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la sélection d’opérateurs de formation en vue du déploiement du programme JobInTech.

Un programme au cœur de la transformation numérique

Conçu dans le respect des Hautes Orientations Royales et des recommandations du Nouveau Modèle de Développement, le programme JobInTech s’inscrit dans les engagements du programme gouvernemental 2021-2026. L’objectif est de renforcer le capital humain, d’accélérer la transition numérique et de répondre aux besoins spécifiques des secteurs public et privé en compétences adaptées.

Après une phase pilote réussie de juin 2023 à juin 2024, qui a formé 1 000 apprenants sur l’axe Casablanca-Rabat, JobInTech ambitionne de former 15 000 talents numériques d’ici 2026 dans toutes les régions du Royaume.

Les formations, dispensées sous un format intensif et pratique (mode bootcamp), s’adressent à des diplômés ou des professionnels en reconversion et couvrent des domaines stratégiques tels que : Développement logiciel (Front-end, Back-end, Fullstack) ; Cybersécurité, DevOps, analyse de données ; Technologies SAP, Salesforce, Service NOW ; Intelligence Artificielle, etc.

Cette initiative vise à renforcer l’employabilité des jeunes tout en soutenant l’écosystème numérique marocain.

Critères de sélection

L’AMI cible les opérateurs publics et privés disposant d’une expertise solide en formation numérique. Les formations devront : répondre aux besoins spécifiques du marché ; intégrer des approches innovantes telles que le learning by doing et enfin inclure des dispositifs facilitant l’insertion professionnelle.

Les opérateurs auront pour mission de concevoir et déployer des programmes intensifs, sélectionner les bénéficiaires et faciliter leur accès à l’emploi.

Modalités de participation

Les Dossiers de Candidature (documents administratifs, juridiques et techniques) doivent être soumis en ligne avec accusé de réception via : https://JobInTech.academy/appel-a-manifestation-dinteret/ Un e-mail sera envoyé au soumissionnaire contenant un code identifiant et les instructions pour déposer le dossier au format PDF.

L’Offre Financière devra être déposée sous pli fermé à l’adresse suivante avec accusé de réception :

À l’attention de : Monsieur Yasser El Hardouz ou Madame Rizlane Mesfioui

Maroc Numeric Cluster

Casanearshore – Shore 23 – 6ème étage

Casablanca

Les candidatures doivent être soumises en langue française. Une insuffisance dans les dossiers ou les renseignements fournis peut entraîner le rejet de la candidature.

Contact

Pour toute information complémentaire ou pour accéder aux détails de l’AMI : [email protected]

