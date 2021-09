Le Forum des alternatives Maroc (FMAS) et Deutsche Welle Akademie (DWA) ont annoncé, lors d’une conférence de presse organisée mardi 24 août, le démarrage du projet i-media.

Cofinancé par l’Union Européenne, ce projet vise à contribuer à l’insertion socio-économique et politique des jeunes à travers l’activité médiatique.

Le projet i-media comporte trois axes d’intervention. Il s’agit en premier lieu de la formation, durant les trois ans du projet, d’un total de 200 jeunes âgés entre 18 et 35 ans, dont 50% de femmes et 50% NEET (Not in Education, Employment or Training), aux métiers du journalisme et de la communication digitale, les accompagner et renforcer leurs soft-skills, dans l’objectif de favoriser leur insertion socio-professionnelle dans leurs régions d’origines.

Le deuxième axe porte sur la production et la diffusion de contenus médiatiques autour des élections de 2021 d’un point de vue des jeunes du projet puis, dès 2022, la couverture médiatique des activités des différentes instances consultatives mises en place au niveau des collectivités territoriales pour une meilleure visibilité et prise en compte des enjeux des jeunes et des femmes aux niveaux local et régional, explique-t-on auprès auprès du FMAS.

Le troisième axe porte sur le soutien au développement des médias communautaires dans les régions à travers l’accompagnement de huit d’entre eux à moyen terme.

« Le projet i-media a également pour ambition de contribuer au débat public non seulement à travers les productions médiatiques précitées mais aussi par la réalisation d’une étude sur l’effectivité de la mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative au sein de 44 collectivités territoriales en analysant, notamment, la composition et le rôle joué par les instances consultatives prévues par la Loi », explique le FMAS. La publication de cette étude sera suivie par la création d’un guide de monitoring des actions de ces instances et d’une série de rencontres et tables rondes entre élus, jeunes et représentants de la société civile dans les régions du projet.

La première promotion du programme concerne 48 jeunes femmes et hommes, 8 médias communautaires, sélectionnés dans les 6 régions d’implémentation du projet, à savoir : Tanger-Tétouan-Al Hoceima , Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, Darâa-Tafilalet et Souss-Massa.

