PARTAGER Lancement de la Team France Export au Maroc

A l’occasion de la visite au Maroc du Directeur général de Business France, Christophe Lecourtier, l’Ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Girault, a accueilli à sa Résidence, le lundi 18 février 2019, la cérémonie de lancement de la Team France Export, en présence du Président de la Chambre de Commerce Française au Maroc (CFCIM), Philippe-Edern Klein et du Président des Conseillers du Commerce Extérieur de la France au Maroc, Laurent Dupuch.

Lancée à l’initiative du Premier ministre français, Edouard Philippe, le 21 février 2018 à Roubaix, la réforme Team France, dont Business France est le pivot en France comme à l’étranger, est une refonte du dispositif public d’accompagnement à l’export. La CFCIM, membre de la Team France Export et délégataire de la concession de service public d’accompagnement à l’export des PME et TPI, restera ainsi le correspondant unique des entreprises françaises souhaitant s’y développer, en coordination étroite avec l’Ambassade de France.

Dans ce cadre, un mémorandum d’entente entre l’Ambassade de France et la CFCIM, destiné à renforcer l’efficacité de leur coopération au service des intérêts économiques français, a été signé. « Notre rencontre est un appel à la mobilisation de tous les partenaires de l’action économique de la France. Dans un contexte mondial de concurrence croissante, notre engagement doit être déterminé et collectif» indique l’Ambassadeur de France. « Business France s’est associée de manière ambitieuse avec la CFCIM, acteur de référence au Maroc, dans un partenariat public-privé inédit. La Team France Export au

Maroc, marché essentiel à l’échelle du Maghreb et du continent africain est une simplification et une clarification du service public d’accompagnement à l’export. C’est également un message positif tant à l’adresse de la communauté d’affaires française et marocaine, qu’à celle des entreprises basées en France souhaitant se développer dans le pays », souligne Christophe Lecourtier.

« La Chambre de Commerce est fière d’avoir été choisie pour cette mission d’accompagnement des PME et ETI françaises et de rejoindre ainsi la Team France Export. De par les relations de travail étroites qu’elle a su nouer au fil des ans avec l’écosystème français et l’environnement économique et industriel au Maroc, la CFCIM sera à même de contribuer à l’accélération des mouvements d’affaires entre la France et le Maroc. C’est donc avec confiance que nous envisageons la mise en place de ce partenariat et l’atteinte de nos objectifs communs », explique Philippe-Edern Klein, Président de la CFCIM.

LNT avec CdP