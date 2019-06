PARTAGER Lancement de la première plateforme digitale de vente d’œuvres d’art au Maroc

Le pionnier du marché de l’art au Maroc, en tant que galerie et maison de ventes aux enchères depuis près d’un demi-siècle, Eldon & Choukri, a lancé, mardi à Casablanca, la première plateforme digitale de vente d’œuvres d’art « Feeling Arty? » sur le site web www.eldonetchoukri.com et procédera à la première vente aux enchères exclusivement digitale à la rentrée.

Le lancement de cette plateforme numérique est accompagné exceptionnellement de l’exposition d’œuvres, du 18 juin au 06 juillet 2019.

Sachant qu’à l’internationale, près de 70% des transactions en œuvres d’art se font en ligne, cette nouvelle plateforme numérique ambitionne de permettre au marché de l’art marocain d’acquérir une plus grande visibilité à l’international tout en le dotant à l’échelle national d’une plus grande accessibilité et transparence, indiquent les initiateurs de cette action.

L’exposition et la plateforme digitale « Feeling Arty? » offre un choix incomparable d’opportunités à saisir parmi sa vaste sélection d’œuvres d’art accessibles à tous les budgets, ont souligné les concepteurs de cette plateforme, observant que près de 200 œuvres à partir de 1000 dirhams sont proposées comprenant peinture marocaine et orientaliste, art africain, arts traditionnels marocains, arts d’Asie, argenterie, cristallerie et objets d’art entre autres.

Pour les amoureux d’art pictural, de grands noms tels Ben Ali R’Bati, El Glaoui, Fatima Hassan El Farouj, Schreyer, Majorelle, Mattéo Brondy, Edy Legrand, Pontoy, Valès, Picasso, Arman, Vasarely y sont présents.

Une belle sélection de bijoux, poignards, étriers d’apparat, tapis et mobilier rend hommage aux arts traditionnels marocains. L’art africain est représenté par une importante collection de masques et statues. L’art asiatique, l’argenterie et la cristallerie de grandes manufactures (Christofle, Saint Louis, Baccarat, Lalique…) ainsi que les ravissants objets d’art des XIX et XX° siècles ne manqueront de ravir les amateurs.

LNT avec Map