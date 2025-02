Le lancement de Pickërs, une nouvelle marque de snacking premium au Maroc, créée par Best Biscuit Maroc (BBM), filiale du groupe Anouar Invest, et bénéficiant d’un partenariat technique et technologique avec des experts suisses. Ce projet s’inscrit dans un cadre d’expansion industrielle soutenue par un investissement de 350 millions de dirhams, visant à répondre aux besoins d’un marché en évolution constante. Il permet également la création de 700 emplois directs et 3500 emplois indirects, contribuant ainsi à l’économie locale.

Pickërs a pour objectif de répondre à une demande croissante de qualité et d’innovation dans le secteur du snacking. La marque propose une gamme de produits qui ambitionne de se positionner comme une alternative locale compétitive face aux grandes marques internationales, tout en introduisant des standards nouveaux dans la biscuiterie marocaine.

La première offre de Pickërs consiste en des gaufrettes premium, proposées à des prix accessibles (entre 3 et 4 dirhams). Deux produits sont actuellement disponibles : la gaufrette Pickërs Square, épaisse et croustillante, semi-enrobée de chocolat et fourrée de crèmes chocolat et lait avec des brisures de noisettes, et la barre Pickërs Toppers, enrobée de chocolat et de noisettes torréfiées, avec un cœur fondant de crèmes noisette et lait. La marque prévoit d’élargir sa gamme avec de nouvelles créations pour répondre aux attentes des consommateurs.

Pickërs se distingue également par son utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de son spot publicitaire. Le film publicitaire combine tournage réel, 3D et IA, pour offrir une expérience visuelle innovante. Ce projet souligne l’engagement de la marque à explorer de nouvelles voies technologiques dans le domaine de la publicité et de la communication.

