Depuis décembre 2024, MentorClass Academy s’impose comme une plateforme EdTech innovante, conçue pour valoriser la transmission des savoirs et des soft skills à travers les parcours inspirants de mentors. Cette initiative, 100 % made in Morocco, ambitionne de connecter les leaders africains d’aujourd’hui aux talents de demain, en proposant des masterclass en ligne adaptées aux besoins des utilisateurs.

Une plateforme unique pour une nouvelle génération de leaders

Dans une époque où le développement personnel, l’apprentissage autonome et l’éducation en ligne occupent une place centrale, MentorClass Academy mise sur le mentorat pour transformer les trajectoires personnelles et professionnelles. À travers un catalogue varié de cours, elle offre une expérience immersive, combinant excellence locale et vision panafricaine.

Entièrement développée au Maroc, la plateforme met en lumière les talents et les réussites marocaines et africaines, tout en inscrivant cette initiative dans les dynamiques de transformation et d’innovation qui façonnent le continent.

Une vision inclusive et innovante

MentorClass Academy ne se limite pas à être une simple plateforme de formation en ligne. Elle se veut un mouvement :

•Inspirer et guider les talents de demain grâce aux expériences concrètes et inspirantes de leaders africains.

•Rendre accessible le savoir en mettant en avant des contenus pédagogiques de qualité, disponibles sur tous les appareils (ordinateur, tablette, smartphone).

L’objectif ? Offrir une expérience immersive où chaque utilisateur peut apprendre à son rythme, tout en bénéficiant de retours d’expérience authentiques.

Les atouts de MentorClass Academy

1.Une production haut de gamme : Chaque masterclass est réalisée selon les standards cinématographiques, garantissant une immersion visuelle et un apprentissage fluide et captivant.

2.Une expérience utilisateur optimisée : La plateforme est intuitive, flexible et accessible depuis n’importe quel appareil, offrant ainsi un apprentissage à la fois qualitatif et adapté à un usage quotidien.

3.Des contenus variés et transverses : Les thématiques abordées couvrent des domaines tels que le business, le développement personnel, le leadership ou encore l’art culinaire.

4.Des mentors d’exception : Chaque intervenant est sélectionné selon des critères stricts : expertise reconnue, pédagogie accessible et capacité à transmettre des connaissances de manière engageante.

Un projet porté par une vision panafricaine

Les cofondateurs de MentorClass Academy, Youssef El Yahcoubi Moulay et Mohammed Amine Chraibi, issus de la diaspora marocaine, se sont inspirés de leurs parcours en développement professionnel et en transformation digitale. Leur ambition ? Offrir une solution concrète à ceux qui cherchent à apprendre des meilleurs et à transformer leur potentiel en s’appuyant sur des success stories africaines.

« Nous avons créé MentorClass Academy pour répondre à un besoin personnel : celui de trouver des mentors inspirants et accessibles qui partagent leur expérience et leur savoir-faire. Aujourd’hui, nous voulons permettre à d’autres de bénéficier de cette richesse intellectuelle pour construire leur propre succès. »

– Youssef El Yahcoubi Moulay, cofondateur

Une ambition portée par l’excellence marocaine et africaine

MentorClass Academy s’inscrit dans une démarche de valorisation du capital intellectuel du Maroc et de l’Afrique. Elle reflète une double ambition : inspirer une nouvelle génération de leaders tout en renforçant l’attractivité et la compétitivité des talents africains sur la scène internationale.

Pour en savoir plus ou rejoindre le mouvement, visitez www.mentorclass.academy.

LNT avec Cdp

