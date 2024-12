L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès a lancé, en partenariat avec l’association INJAZ Al-Maghrib, la plateforme numérique « INJAZ CAMPUS ». Cette initiative vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes à travers des formations numériques et des opportunités d’apprentissage innovantes.

La plateforme offre un accès à des ressources pédagogiques numériques, des expériences enrichissantes en développement personnel et professionnel, ainsi qu’une certification internationale, l’Entrepreneurship Skills Pass (ESP), dans le cadre du Company Program.

Une convention de partenariat a été signée lors de cet événement entre l’université et INJAZ Al-Maghrib. Elle vise à élargir les opportunités de formation pour les étudiants et à leur permettre de participer à des rencontres et compétitions nationales et internationales. Mustapha Ijjaali, président de l’université, a souligné que cette collaboration permettra notamment aux doctorants de bénéficier de formations numériques, renforçant leurs compétences entrepreneuriales et facilitant la création de futures entreprises.

La directrice déléguée d’INJAZ Al-Maghrib, Kenza Krefet Alami, a mis en avant l’impact de ce partenariat, qui offre aux étudiants des opportunités concrètes pour améliorer leurs compétences entrepreneuriales et acquérir des connaissances modernes grâce aux technologies numériques. Elle a également souligné que le lancement de la plateforme marque une étape clé dans le renforcement de la collaboration avec l’université.

Nadia Abdallah, représentant la fondation « Injaz Al-Arab », a précisé que cette plateforme numérique, déployée dans 13 pays arabes, propose des programmes pédagogiques variés, notamment des formations axées sur l’intelligence artificielle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’apprentissage aux étudiants.

Créée en 2007 par le groupe « Al Mada », l’association INJAZ Al-Maghrib mobilise le secteur privé pour soutenir les lycéens et étudiants dans leur parcours entrepreneurial. De son côté, la fondation « Injaz Al-Arab » prépare la jeunesse de la région arabe à contribuer au développement économique à travers des programmes qui encouragent l’esprit d’initiative et la création de projets innovants.

Le lancement d’ »INJAZ CAMPUS » s’inscrit ainsi dans une dynamique visant à promouvoir l’éducation entrepreneuriale et à accompagner les jeunes dans leur intégration économique et sociale.

LNT

