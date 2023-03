Le groupe INSPIRE Education, Le réseau OSUI et l’opérateur immobilier ANFA Realties annoncent le lancement d’un projet d’investissement dans le domaine de l’éducation primaire et secondaire en plein centre de la nouvelle zone Casa Anfa à proximité de la place financière « Casablanca Finance City ». Il s’agit de la création d’un complexe éducatif innovant dans son genre.

Ce projet est le fruit d’une réflexion profonde en concertation avec des spécialistes et experts du monde de l’éducation au Maroc et à l’international et en parfait alignement avec le nouveau modèle de développement économique et social du Maroc. Le modèle pédagogique du projet s’inspire fortement de la nouvelle vision de l’éducation au Maroc basée sur l’apprentissage par l’expérimentation, l’entreprenariat, le développement durable, l’épanouissement et le développement personnel de l’élève dès son jeune âge.

Cet établissement membre du réseau OSUI est le fruit d’un partenariat stratégique de INSPIRE EDUCATION avec La MLF (Mission Laïque Française) et l’Office Scolaire Universitaire International (OSUI), pour la mise en place d’un un établissement d’enseignement international innovant par la mise en place d’un système éducatif fusionnant les systèmes d’éducation français et anglo-saxon et enrichi par la culture marocaine et la langue arabe. Il comprendra, outre les installations scolaires, des quipements sportifs (Piscine couverte chauffée, piste d’athlétisme, salles omni sport, terrain en plein air….etc).

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de développement de la ville de Casablanca et son ouverture sur l’international notamment via le hub Casablanca Finance City (CFC). Casablanca étant une ville de plus en plus cosmopolite, exposée à des problématiques mondiales et à des partenaires de nationalités multiples, induisant une croissance importante de la population expatriée. Aujourd’hui, les enjeux éducatifs sont de taille, notamment dans un contexte de saturation des établissements internationaux d’excellence à Casablanca mais aussi d’inadéquation de l’offre éducative avec les besoins d’une partie des parents. L’établissement ambitionne ainsi d’apporter une impulsion nouvelle, à la fois symbolique et concrète dans le paysage éducatif local

Ce projet nécessitera une enveloppe d’investissement de 300 Millions de Dhs sur un campus de 22000m2 au cœur de de la zone CASA ANFA et sa prestigieuse place financière (Casablanca Finance City). A son démarrage, il créera plus de 62 emplois à temps plein. A sa vitesse de croisière, le complexe accueillera environ 2000 élèves, emploiera plus de 250 personnes à temps plein et créera plus de 500 emplois indirects.

L’établissement veillera également au recrutement et la formation d’une équipe internationale de qualité qui sera fortement encadrée par les dirigeants et responsables pédagogiques de l’OSUI et de la Mission Laïque Française, afin d’assurer l’excellence académique et opérationnelle.

