Le 24 juillet 2023, à Casablanca, l’ONG Tibu Africa a annoncé le lancement de la 2ème édition de la Girls CAN en marge de l’organisation de la coupe du monde féminine de Football organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cette initiative vise à accompagner les filles et les femmes en situation de NEET vers une autonomisation et insertion professionnelle et à soutenir le débat sur la promotion du sport comme un véritable moyen d’équité et d’autonomisation. Ce projet novateur a pour objectif de soutenir les filles et les femmes en situation de NEET en les outillant des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires pour leur réussite personnelle et professionnelle, afin de les aider à développer des activités à fort impact social et créatrices de valeur économique à travers le sport. Cette année, le lancement de la 2èmeédition coïncide avec l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de football, un événement d’envergure internationale qui met en lumière le talent et la détermination des filles et les femmes dans le sport.

Dans le cadre du lancement de cette 2ème promotion, Tibu Africa a invité les membres de son écosystème à prendre part à la projection du match Allemagne-Maroc qui s’est tenue cette le 24 juillet au sein des locaux de la plateforme d’inclusion socioéconomique des jeunes par le sport à Ouled Azzouz en présence du Gouverneur de la province de Nouaceur. La projection de ce match a été accompagnée d’activités ludiques et éducatives, et a constitué une opportunité précieuse pour sensibiliser le grand public sur l’importance de l’égalité des sexes dans le sport et promouvoir la participation des filles et des femmes dans tous les aspects de la société.

« L’initiative Girls CAN reconnaît le potentiel inexploité des jeunes filles et femmes et vise à les préparer pour qu’elles puissent s’épanouir et devenir des actrices du changement au sein de leurs communautés. Cette initiative les encourage à utiliser le sport comme un levier pour développer leur confiance en elles, leur leadership et leur esprit d’entreprise. Nous croyons fermement que ces filles peuvent atteindre de nouveaux sommets et réaliser leurs aspirations », a dit Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président de l’ONG TibuAfrica.

Au cours de cette 2ème édition, 240 jeunes filles en situation de NEET auront accès à des formations et ateliers spécialisés axés sur le sport, ainsi qu’à des opportunités de mentorat et de réseautage. Elles seront encadrées par une équipe d’experts et de professionnels aguerrie, qui les guideront tout au long de leur parcours vers l’autonomisation et l’emploi…

H.Z

Quelques résultats de la première édition de la Girls CAN Initiative

L’insertion professionnelle de plus de 85 % des filles et des femmes participantes bénéficiaires de la Girls CAN INITIATIVE dans des métiers liés au sport ;

La reprise de l’école de près de70% des bénéficiaires à travers le programme des écoles de la 2ème Chance – Nouvelle Génération ;

Lancement de 5 initiatives et projets dédiés à l’émancipation des filles et des femmes dans les régions ;

Ambition d’inscrire la GIRLS CAN INITIATIVE comme une best-practice dans l’impulsion du capital humain des filles et femmes par le sport et la dupliquer dans d’autres régions du Maroc et d’autres pays en Afrique auprès de la CAF et la FIFA.

