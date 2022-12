La 14ème édition du Festival International de la Mode en Afrique (FIMA), se tient du 07 au 10 Décembre 2022 au site du Chellah à Rabat, sous le thème « La Synergie des Cultures pour le Développement de l’Afrique ».

L’objectif à travers cet événement est de promouvoir l’émergence d’une industrie de la mode et des Arts au service du développement, capitaliser le savoir-faire artisanal traditionnel africain et faire de l’Afrique un hub de l’industrie de la Mode, des Arts et de la Culture, expliquent les organisateurs.

Plus de 2000 festivaliers sont attendus pour cette édition qui est placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, et sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en marge de « Rabat, Capitale Africaine de la Culture ».

Il est à noter que pendant toute la durée du FIMA, les matinées seront rythmées par des expositions de textiles africains, les après-midis par des colloques et les soirées par des concours de jeunes créateurs et défilés.

