Lancement de « Fdar.ma », une plateforme e-commerce solidaire

Une plateforme e-commerce ouverte, solidaire et à but non lucratif « www.fdar.ma » vient de voir le jour, avec pour objectif d’aider les commerçants à poursuivre leurs activités et d’encourager les consommateurs à subvenir aux besoins de leurs familles tout en restant chez eux.

Lancée par « Ecommerce4all initiative », une communauté composée de jeunes marocains et experts en marketing et digital (développeurs, chefs de projets, social média managers & marketeurs), cette nouvelle plateforme a pour ambition de faire face aux difficultés rencontrées par plusieurs petits commerces à cause de la pandémie Covid-19, indique-t-on vendredi dans un communiqué.

Gratuite, la plateforme propose un mode de paiement en ligne et la livraison se fait directement au client, fait savoir la communauté dont l’ambition est « d’aider notre pays à mieux se développer et maintenir une situation favorable aux familles dans le besoin et assurer une continuité des activités à valeur ajoutée ».

« Tout le travail se fait à domicile. L’un de nos conseillers s’occupera de vous accompagner et vous guider dans le processus. Vous pouvez par la suite mettre en ligne votre marque, produits, photos et prix. Le client pourra choisir ses produits, puis passer commande ou vous contacter. Que ce soit des pâtisseries, produits de beauté, des courses à faire ou tout autre type de produits ou magasins de proximité », explique-t-on.

Que ce soit des produits en livraison ou un service à domicile, le commerçant pourra désormais mettre son stock de produits en ligne, payable via le site ou à la livraison, souligne la même source, qui précise que pour créer la page boutique, il suffit de se connecter sur la plateforme www.fdar.ma.

LNT avec CdP