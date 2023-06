Le premier réseau des compétences marocaines dans la Communauté autonome de Valence, composé de hauts cadres dans différents domaines, a été créé dans l’objectif de devenir un espace de discussion et d’échange entre ses différentes composantes, ainsi qu’une plateforme d’information sur les opportunités qu’offre le Maroc pour le renforcement des partenariats, des investissements ainsi que de la coopération bilatérale’.

Lancé lors d’une rencontre, tenue ce week-end, avec le Consul général du Royaume du Maroc à Valence, Kamal Arifi, le réseau, constitué pour moitié de femmes, regroupe des compétences en médecine, ingénierie, entreprenariat, recherche scientifique, architecture, énergies renouvelables, intelligence artificielle et en droit.

Dans une allocution de circonstance, M. Arifi a mis en exergue la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde et l’intérêt particulier que le Souverain accorde aux compétences marocaines.

À cet égard, il a rappelé l’hommage rendu aux Marocains du monde dans les différents discours du Souverain, notamment celui prononcé à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple en août 2022, dans lequel SM le Roi a mis en exergue l’importance de doter cette communauté de l’encadrement nécessaire ainsi que des moyens et des conditions pour qu’elle puisse participer dans le développement économique et social de la mère patrie.

De même, M. Arifi a évoqué l’engagement du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des MRE à améliorer la gouvernance des affaires de la diaspora marocaine, tout en rappelant l’appel du Souverain à la création d’un mécanisme qui aura pour mission d’appuyer, orienter et accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger.

A cette occasion, le Consul général a passé en revue les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume et a affirmé que les compétences marocaines résidant à l’étranger, peuvent participer au développement économique et social de leur pays d’origine, grâce à leurs expertises et à leurs réseaux de contacts, tout en précisant que la mobilisation des compétences et talents marocains établis à l’étranger, est une nécessité pour le Royaume.

De son côté, M. Said Ratbi, homme d’affaires et co-coordinateur de ce réseau, a souligné que les compétences marocaines à Valence ont répondu à l’appel de SM le Roi, incitant le gouvernement à accompagner les MRE dans leurs projets d’investissement au Maroc, estimant que les compétences marocaines résidant à Valence sont mobilisées en faveur du développement socio-économique de leur pays et sont disposées à partager leur savoir-faire avec leurs homologues au Maroc.

Pour sa part, Mme Farah Attari, avocate et co-coordinatrice de ce réseau, a salué cette initiative et affirmé que le réseau, qui ne ménagera aucun effort pour la défense des intérêts suprêmes du Royaume notamment la question du Sahara marocain, s’attèlera dans les prochaines semaines à constituer ses comités thématiques, afin de structurer son travail et inviter ses membres à proposer des initiatives et des actions qui contribuent notamment au développement économique du Maroc et à son rayonnement diplomatique.

Pour leur part, les participants se sont félicités de la naissance de ce Réseau des compétences marocaines et ont exprimé leur engagement à contribuer à son développement et n’ont pas manqué de réaffirmer leur attachement à leur pays d’origine, en espérant que cette initiative contribuera à la défense des intérêts suprêmes du Maroc ainsi qu’à l’accélération du processus de développement dans le pays.

