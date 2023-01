L’ONG internationale Enactus et la Fondation Citi ont lancé, jeudi à Casablanca, la quatrième phase du programme « [email protected] », qui vise à accompagner, cette année, 1.300 étudiants et 36 entreprises sociales au Maroc.

Cette quatrième édition intervient après le succès des trois précédentes (2016-2019-2022), qui ont bénéficié à plus de 6000 jeunes étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans, vivant dans les quartiers urbains ou semi-urbains de la région de l’Oriental, de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès.

A cette occasion, la présidente d’Enactus Morocco, Maha Ech-Chefaa, a fait savoir que cette quatrième édition aura pour cible les régions de Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, avec l’ambition d’accompagner 1.300 étudiants et de développer plus de 100 projets à fort impact, tout en créant des opportunités de réseautage en coopération avec nombre d’experts et de leaders dans divers domaines.

Ce programme ambitieux vise également à renforcer les capacités et les compétences personnelles et entrepreneuriales des jeunes marocains âgés de 18 à 25 ans, à même de créer une incidence positive à travers la mise en œuvre d’une série de projets et la création d’opportunités d’emploi susceptibles d’améliorer les conditions de vie des catégories cibles, a-t-elle ajouté.

À cet égard, les bénéficiaires seront, à travers une série de formations dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’initiative sociale, dotés des moyens et des capacités nécessaires qui les aideront à intégrer le monde des affaires et à avoir la capacité de transformer leurs petits projets en des projets à fort impact social, sous la supervision et l’encadrement d’experts ayant une longue expérience dans le domaine.

Pour sa part, Taoufik Rabbaa, PDG de Citibank-Maroc, s’est félicité du partenariat liant la Fondation Citi et Enactus-Maroc, notant que l’édition de cette année permettra de soutenir près de 2.000 jeunes et de créer plus de 80 startups.

« [email protected] » fait partie des approches holistiques de la Fondation Citi baptisée « Pathways to Progress », a-t-il poursuivi, relevant qu’il s’agit d’un engagement fort de la part de la Fondation qui met à la disposition de ce projet depuis 2016 un soutien financier de 200 millions de dollars pour promouvoir l’employabilité de milliers de jeunes à l’échelle mondiale, avec la mobilisation de 10.000 volontaires.

Le programme « [email protected] » fait partie des programmes d’accompagnement et d’autonomisation des jeunes, puisqu’il cible, outre la jeunesse marocaine, un certain nombre de jeunes (hommes et femmes) des pays d’Afrique du Nord.

LNT avec MAP

Partagez cet article :