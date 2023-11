Le 8 novembre 2023, M. Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, a présidé le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Promotion des Emplois et des compétences (ANAPEC). La réunion a rassemblé le Directeur Général de l’ANAPEC, ainsi que des représentants de départements ministériels et d’entités publiques membres du Conseil d’Administration.

M. Younes Sekkouri a souligné le nouveau plan de transformation de l’ANAPEC, lancé en juillet 2022, aligné sur la vision intégrée du Ministère pour stimuler la promotion et le développement de l’emploi au Maroc. Cette initiative a conduit à une progression notable, avec plus de 133 000 chercheurs d’emploi intégrés, représentant une augmentation de 12% par rapport à 2021. Les programmes Idmaj et Tahfiz ont contribué à cette réussite, incluant la mobilité de 12 036 bénéficiaires placés à l’international. Le programme phare AWRACH a également facilité l’insertion de 104 000 personnes dans des projets d’intérêt général via des contrats de travail à durée déterminée.

En 2022, l’offre d’accompagnement de la TPE a été revitalisée avec le nouveau programme « Ana Moukawil », ciblant les porteurs de projets, les très petites entreprises, les unités économiques informelles et les auto-entrepreneurs. Des mesures de soutien, telles que des chèques formation, conseil, gestion, et une contribution au loyer, ont été adoptées, accompagnées d’un manuel des procédures et d’un cahier des charges pour la sélection des prestataires.

M. Nourredine Benkhalil, Directeur général de l’ANAPEC, a présenté le bilan des activités pour 2022 et les 9 premiers mois de 2023, incluant des ateliers pour 93 701 chercheurs d’emploi, 146 507 entretiens de positionnement, et la gestion de 125 904 offres d’emploi, marquant une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente. Les conventions de partenariat, au nombre de 48, ont renforcé les liens de l’ANAPEC avec des acteurs clés du marché de l’emploi.

La session du Conseil d’Administration a également examiné les états financiers et le rapport d’audit, discutant des résultats et de la performance financière de l’Agence. Les discussions ont porté sur le déploiement des orientations du Plan Stratégique de Développement ANAPEC 3E (2022-2026), en mettant l’accent sur l’appui à l’entrepreneuriat, le placement à l’international et la régulation des mesures d’immigration. La digitalisation des services de l’ANAPEC a été améliorée pour faciliter l’intermédiation sur le marché du travail et l’accès aux services de l’Agence.

LNT avec CdP

