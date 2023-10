L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) prend part, pour la septième année consécutive, à la World Investor Week (WIW), une campagne internationale initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) pour la promotion de l’éducation financière du grand public.

Cette édition, à laquelle participent plus de 100 juridictions à travers le monde, mettra l’accent sur les thèmes de la résilience des investisseurs, les notions de base de l’investissement, la finance durable, la prévention de la fraude et la finance digitale, indique l’AMMC dans un communiqué.

L’éducation financière, une priorité stratégique pour l’AMMC L’AMMC accorde une importance capitale à l’éducation financière du grand public, la considérant comme un levier pour le développement du marché des capitaux.

À travers son programme d’éducation financière, l’AMMC a pour ambition d’améliorer les connaissances liées aux divers concepts du marché des capitaux et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Plusieurs activités sont prévues durant les mois d’octobre et novembre dont notamment un concours de bande dessinée, de nouvelles éditions du guide de l’investisseur, des capsules vidéo pédagogiques, des messages de sensibilisation et d’éducation financière, des journées d’immersion et conférences au profit d’étudiants de grandes écoles et universités, ainsi qu’un nouveau contenu sur l’application « Quiz Finance ».

L’intégralité du contenu sera mise à disposition du public par le biais des réseaux sociaux et du site web de l’AMMC.

LNT avec CdP

