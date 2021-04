« Comprendre les instruments financiers et leurs mécanismes »

Dans la lignée de sa politique d’éducation financière au Maroc, l’AMMC avait publié en novembre dernier la 1ère édition de son guide de l’investisseur, avec comme thème « Comprendre les circuits et adopter les bonnes pratiques », destiné à apporter une meilleure compréhension du marché et de ses fondamentaux de la part du grand public.

L’AMMC vient de publier la 2ème édition de ce guide, intitulée « Comprendre les instruments financiers et leurs mécanismes », qui a comme sujet les instruments financiers en mettant l’accent sur les actions, les obligations ainsi que les OPCVM. « Le marché des capitaux est le lieu de rencontre des agents à capacité de financement (investisseurs de toute nature) et des agents à besoin de financement (émetteurs) : Les émetteurs se dirigent vers le marché des capitaux pour collecter de nouveaux fonds en vue de financer de nouveaux projets, développer leurs activités, etc. Les investisseurs (personnes physiques, personnes morales ou institutionnels) ayant un surplus de liquidités vont acquérir les instruments financiers émis sur le marché des capitaux dans le but de profiter du potentiel de rendement offert. Un instrument financier constitue le moyen par lequel les émetteurs et les investisseurs réalisent des opérations sur le marché », peut-on lire dans le guide. Le guide décrit ainsi à travers ses chapitres les différents instruments financiers, leur utilité, leurs avantages mais aussi leurs risques, mais également les compartiments des marchés financiers.

Le guide de l’investisseur vise à faciliter aux investisseurs actuels et futurs la compréhension des notions de base de l’investissement dans le marché des capitaux.

LNT