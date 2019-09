PARTAGER L’AMMC produit un guide contre le blanchiment de capitaux

Dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’AMMC a élaboré un guide pratique relatif à la LBC/FT qui s’adresse aux professionnels du marché.

Ce guide intervient suite à la publication de la circulaire n°01/18 relative « aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC ». Il vise principalement à accompagner et sensibiliser les intervenants du marché des capitaux et à les aider dans la compréhension des exigences légales et réglementaires en la matière en présentant notamment des exemples pratiques pour la déclinaison opérationnelle des dispositions de ladite circulaire.

Aussi, l’AMMC publie ce guide pour consultation et invite les intervenants du marché de capitaux à adresser leurs commentaires et remarques à consultation_guide_LBC@ammc.ma et ce, avant le 14 octobre 2019.

LNT avec AMMC