L'AMMC et l'UTRF s'allient dans la lutte contre le blanchiment des capitaux

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) ont signé, mercredi à Rabat, un protocole d’accord dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L’accord a été signé par la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, et le président de l’UTRF, en présence du Chef du Gouvernement, en marge de la conférence nationale sous le thème « Impact de l’évaluation nationale des risques sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».

Ce protocole d’accord vise le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers la mise en œuvre d’actions concertées et ciblées, l’échange efficace de renseignements et le partage d’expériences et d’expertises, indique l’AMMC et l’UTRF dans un communiqué conjoint.

Le protocole prévoit également la création d’un comité technique conjoint pour le déploiement pratique des résolutions convenues, selon la même source.

LNT avec CdP