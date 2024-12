L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a mis en ligne un nouveau portail web intitulé « Le Marché des Capitaux pour Tous », conçu pour favoriser l’éducation financière du grand public, en particulier sur les sujets liés au marché des capitaux.

Accessible en arabe et en français, cette plateforme vise à rendre les notions d’investissement et d’épargne plus compréhensibles et accessibles.

Un contenu pédagogique varié

Le portail propose une large gamme de ressources pédagogiques élaborées par l’AMMC, notamment :

Notions de base sur l’investissement : des explications simplifiées sur les concepts fondamentaux du marché des capitaux.

: des explications simplifiées sur les concepts fondamentaux du marché des capitaux. Série des Guides de l’Investisseur : une collection de 8 guides, avec un neuvième en préparation.

: une collection de 8 guides, avec un neuvième en préparation. Outils interactifs : des quiz, capsules vidéo, simulateurs, et autres supports ludiques pour permettre une approche pratique et engageante.

L’éducation financière comme priorité stratégique

Ce portail s’inscrit dans le plan stratégique 2024-2028 de l’AMMC, qui place l’éducation financière parmi ses priorités. Considérée comme un levier essentiel pour le développement du marché des capitaux et l’inclusion financière, l’éducation du public est au cœur des actions menées par l’Autorité.

En complément de cette plateforme, l’AMMC mène des campagnes radiophoniques à l’échelle nationale et organise des activités de sensibilisation auprès des étudiants et lycéens.

Le portail « Le Marché des Capitaux pour Tous » est accessible à l’adresse suivante : education.ammc.ma.

LNT avec CdP

