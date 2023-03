L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a lancé la 2è édition du prix AMMC de la recherche pour encourager la recherche scientifique sur des thèmes en lien avec le marché des capitaux.

Lancé avec l’appui du Conseil scientifique de l’AMMC, le prix vise à récompenser les chercheurs qui, à travers leurs parcours académique et professionnel, contribuent à faire avancer la recherche dans le domaine du marché des capitaux, indique l’Autorité dans un communiqué.

Quatre travaux de recherche seront récompensés, à savoir les deux meilleures thèses de doctorat et les deux meilleurs articles scientifiques, précise l’AMMC, notant que cette compétition est destinée à soutenir les travaux de recherche et à récompenser le caractère innovant et distinctif de ces travaux, notamment dans les domaines en lien avec le financement à long terme via les marchés, la liquidité et la valorisation des instruments financiers et les infrastructures de marché.

Il s’agit également de domaines liés au marché à terme et la chambre de compensation, à la gestion d’actifs, à la microstructure des marchés financiers, aux innovations technologiques et les marchés financiers (blockchain, intelligence artificielle, etc.), à la finance participative, à la finance durable, à la finance comportementale et à la régulation du marché des capitaux.

Sont ainsi éligibles au prix AMMC de la recherche, les étudiant(e)s doctorants ou les titulaires d’un doctorat âgé(e)s de moins de 40 ans, de nationalité marocaine et affilié(e)s à une institution académique au Maroc ou à l’étranger ou de nationalité étrangère et affilié(e)s à une institution académique au Maroc.

Et de noter que cet appel à candidatures s’adresse aux candidat(e)s qui présentent un travail de recherche, sous forme d’une thèse de doctorat soutenue ou d’un article scientifique publié, achevé au cours des trois années précédant la date limite de dépôt des dossiers de candidatures.

D’un montant de 50.000 DH, le prix AMMC de la recherche vient renforcer et consolider les liens de l’AMMC avec le monde académique.

Les modalités détaillées de participation sont disponibles sur le site de l’Autorité.

