PARTAGER L’AMMC hôte de la 40è conférence de l’AMERC le 25 janvier à Rabat

Réuni au Maroc dans le cadre de sa 40ème réunion annuelle qui se tiendra le 24 Janvier prochain à Rabat, le Comité Régional Afrique – Moyen Orient (AMERC) organise le 25 Janvier à Rabat sa 40ème conférence sous le thème « Le financement par le marché des capitaux en Afrique et au Moyen Orient : défis et opportunités ».

Affilié à l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV/IOSCO), l’AMERC réunit en son sein l’ensemble des régulateurs et autorités des marchés des capitaux de l’Afrique et du Moyen-Orient et vise l’échange d’informations et l’harmonisation des positions entre les membres du comité sur des questions ayant trait au développement et aux mesures entreprises en vue de promouvoir les marchés des capitaux des pays de la région.

Espace d’échanges et de débat, la conférence réunira ainsi les dirigeants des régulateurs financiers, représentants les trente-neuf pays membres du Comité Régional AMERC de l’IOSCO, des investisseurs institutionnels de toute la région Afrique et Moyen Orient, les acteurs les plus influents des marchés de capitaux de la région ainsi que les représentants des grandes entreprises du Royaume.

Animée par des intervenants de très haut niveau, la 40ème conférence de l’AMERC se déclinera autour de 4 panels :

Les défis du financement des projets d’infrastructure par le biais des marchés de capitaux dans la région;

Accès aux financements de marché des Petites-et-Moyennes Entreprises (PME);

Financer l’économie verte : Nouvelles opportunités de croissance; Intégration régionale des marchés de capitaux en Afrique et Moyen-Orient.

La tenue de cette rencontre au Maroc vient acter le rôle que l’AMMC entend jouer au sein de la région notamment en matière de coopération et d’intégration régionale tout en renforçant le positionnement de la place financière de Casablanca comme hub régional financier.

A propos de l’AMMC :

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux est, depuis Février 2016 le nouvel organe de régulation en remplacement du CDVM.

L’édi cation du régulateur en autorité a été accompagnée du renforcement de son indépendance, de pouvoirs et de missions élargis ainsi que d’un nouveau mode de gouvernance.

L’AMMC a été instituée par la loi 43-12 et est investie des missions suivantes :

S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments nanciers; Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs; S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires;

Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle;

Assurer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux par les personnes et les organismes placés sous son contrôle;

Contribuer à la promotion de l’éducation nancière des épargnants; Assister le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux.

http://www.ammc.ma

A propos de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) – International Organization of Securities Commissions (IOSCO) et de l’AMERC :

L’OICV compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des institutions internationales. L’OICV a pour mission d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés nanciers et la protection de l’investisseur.

L’AMERC est l’un des quatre comités régionaux constitués par l’OICV et qui centralise les questions régionales liées à la réglementation des valeurs mobilières dans la région Afrique/Moyen-Orient. L’AMERC regroupe les régulateurs des marchés nanciers de la région. Il a été établi en 1992 par le comité des présidents de l’OICV lors de la conférence annuelle de 1992 à Londres.

La vice-présidence de l’AMERC est assurée par Madame Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.